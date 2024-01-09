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https://sputniknews.com.tr/20240109/altin-birikimi-olanlara-kuyumculardan-uyari-artik-satin-alinamayacak-1079449453.html
Altın birikimi olanlara kuyumculardan uyarı: Artık satın alınamayacak
Altın birikimi olanlara kuyumculardan uyarı: Artık satın alınamayacak
Türkiye'de geçen yıl yatırımcısına yüzde 78 kazanç sağlayan altın için kuyumcular önemli bir karar aldı. Kuyumcular dolandırıcılık riskini önlemek için kesme... 09.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-09T08:11+0300
2024-01-09T08:11+0300
ekonomi
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Küresel enflasyon sorunu nedeniyle merkez bankalarının faiz artırım süreçlerinde sona gelindiği ve bundan sonra faizlerde düşüş olacağı beklentisiyle altın fiyatları rekor üstüne rekor kırırken dolandırıcıların da altına yöneldi. Kuyumcular, kesme altın formundaki ürünlerde yaşanan dolandırıcılık vakalarının önüne geçmek amacıyla kuyumcular, bu tür altınları satın almama kararı aldı.Kesme altınların üzerinde barkot veya seri numarası bulunmadığı için dolandırıcılar, bu altınları sahte olarak üretip piyasaya sürebiliyor. Bu durum, altın yatırımcılarının mağdur olmasına neden oluyor. Halk TV'de yer alan habere göre, kuyumcular, altın yatırımcılarını kesme altın alım-satımından kaçınmaları konusunda uyardı. Paketli altında seri numarası, üretici firması gibi bilgiler bulunduğu için bu tür altınların sahte olma ihtimali daha düşük.'Ucuz altın diye bir şey yoktur'Antalya'da kuyumculuk yapan Çağrı Yılmaz, "Halkımızda ucuz altın diye bir inanış var, ucuz altın diye bir şey yoktur. Kesme altını satmak da zor hatta birçok kuyumcu şu anda almıyor. Paketli altında seri numarası, üretici firmasından tutun, hepsi belli. Kesme altınlar ise tamamen güvensiz" dedi.Kesme altın nedir?Kesme altın, kuyumcular tarafından imal edilen ve gramı tartılarak satılan altın türüdür. Bu tür altınların üzerinde barkot veya seri numarası bulunmaz.
https://sputniknews.com.tr/20240108/uzmani-2024un-yatirim-aracini-acikladi-herkesin-bu-tarihi-beklemesi-lazim-1079413923.html
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kesme altın nedir, kesme altın fiyatı, kesme altın kaç ayar, kesme altın hesaplama, kesme altın yasak mı, kesme altın satılıyor mu, kesme altın satılmayacak mı
kesme altın nedir, kesme altın fiyatı, kesme altın kaç ayar, kesme altın hesaplama, kesme altın yasak mı, kesme altın satılıyor mu, kesme altın satılmayacak mı

Altın birikimi olanlara kuyumculardan uyarı: Artık satın alınamayacak

08:11 09.01.2024
© İHA / MUHAMMET HÜSEYİN İÇLİAltın
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2024
© İHA / MUHAMMET HÜSEYİN İÇLİ
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Türkiye'de geçen yıl yatırımcısına yüzde 78 kazanç sağlayan altın için kuyumcular önemli bir karar aldı. Kuyumcular dolandırıcılık riskini önlemek için kesme altını satın almayacaklar.
Küresel enflasyon sorunu nedeniyle merkez bankalarının faiz artırım süreçlerinde sona gelindiği ve bundan sonra faizlerde düşüş olacağı beklentisiyle altın fiyatları rekor üstüne rekor kırırken dolandırıcıların da altına yöneldi. Kuyumcular, kesme altın formundaki ürünlerde yaşanan dolandırıcılık vakalarının önüne geçmek amacıyla kuyumcular, bu tür altınları satın almama kararı aldı.
Kesme altınların üzerinde barkot veya seri numarası bulunmadığı için dolandırıcılar, bu altınları sahte olarak üretip piyasaya sürebiliyor. Bu durum, altın yatırımcılarının mağdur olmasına neden oluyor. Halk TV'de yer alan habere göre, kuyumcular, altın yatırımcılarını kesme altın alım-satımından kaçınmaları konusunda uyardı. Paketli altında seri numarası, üretici firması gibi bilgiler bulunduğu için bu tür altınların sahte olma ihtimali daha düşük.

'Ucuz altın diye bir şey yoktur'

Antalya'da kuyumculuk yapan Çağrı Yılmaz, "Halkımızda ucuz altın diye bir inanış var, ucuz altın diye bir şey yoktur. Kesme altını satmak da zor hatta birçok kuyumcu şu anda almıyor. Paketli altında seri numarası, üretici firmasından tutun, hepsi belli. Kesme altınlar ise tamamen güvensiz" dedi.

Kesme altın nedir?

Kesme altın, kuyumcular tarafından imal edilen ve gramı tartılarak satılan altın türüdür. Bu tür altınların üzerinde barkot veya seri numarası bulunmaz.
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2024
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