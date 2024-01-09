Abdulkadir Selvi'den Ali Koç'a: 'Siz FETÖ’nün ananaslarını yerken, ben FETÖ’yle mücadele ediyordum'

Türkiye
SON DAKİKA | Dolarda yeni rekor: Kritik seviyeye yaklaştı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Lastik ebatlarındaki harfler ne anlama geliyor?
07:05
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Gıda fiyatları dünyada düşüyor, Türkiye'de artıyor
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Emekli maaşlarına gelen zam artacak mı?
12:06
84 dk
ROCK N ROLL’UN KRALI
Obeziteye yakalandı, sandviçe ismi verildi
13:34
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
ÖZEL HABER
Epstein davası: ‘Türkiye’den de çocuk kaçırıldı’
17:41
3 dk
SESLİ HABER
İskoçya, Ukraynalıların yardımını kesti
17:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Dünyanın gözünün çevrildiği davada Almanya’dan tartışılacak çıkış
18:21
1 dk
SESLİ HABER
Politico yazdı: ABD’nin Ortadoğu’daki misilleme planı
18:28
2 dk
ÖZEL HABER
Epstein davası: ‘Türkiye’den de çocuk kaçırıldı’
18:37
3 dk
SESLİ HABER
Artur Lyukmanov açıkladı: Ukraynalı hackerleri kim eğitiyor?
18:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
Almanların yüzde 64’ü Başbakan Scholz’dan memnun değil
19:14
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li ekonomist açıkladı: Doları etkileyecek 3 değişiklik olacak
19:22
2 dk
ÖZEL HABER
Epstein davası: ‘Türkiye’den de çocuk kaçırıldı’
19:31
3 dk
SESLİ HABER
Emekli Orgeneral Bell: Ukrayna, Rus sanayisini tehdit edecek silahlara sahip değil
19:42
1 dk
SESLİ HABER
Emekli İngiliz Albay: ABD Başkanı ve Batı Avrupalı liderler buna inanmıyor
19:49
2 dk
SESLİ HABER
ABD'li iş insanı açıkladı: Ukrayna yardımı, ABD ordusunun mühimmatını tüketti
20:09
2 dk
ÖZEL HABER
Epstein davası: ‘Türkiye’den de çocuk kaçırıldı’
20:27
3 dk
SESLİ HABER
ABD’li savunma uzmanı: Ukrayna haritası şimdiki gibi görünmeyecek
20:37
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman konuştu: Rusya, Avrupa'ya 80-90 milyar metreküpe gaz ihracatı yapabilir
20:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay, toplu ulaşıma zam kararını değerlendirdi
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
ÖZEL HABER
Epstein davası: ‘Türkiye’den de çocuk kaçırıldı’
09:23
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
9 dk
30 DAKİKA
Şeyh Said tartışmasını yeniden ateşledi
10:30
36 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
ÖZEL HABER
Amerikalı pedofil milyarder Epstein davası: “Türkiye’den çocuk kaçırıldığı anlamına geliyor”
11:25
3 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20240109/abdulkadir-selviden-ali-koca-siz-fetonun-ananaslarini-yerken-ben-fetoyle-mucadele-ediyordum-1079451700.html
Abdulkadir Selvi'den Ali Koç'a: 'Siz FETÖ’nün ananaslarını yerken, ben FETÖ’yle mücadele ediyordum'
Abdulkadir Selvi'den Ali Koç'a: 'Siz FETÖ’nün ananaslarını yerken, ben FETÖ’yle mücadele ediyordum'
Abdulkadir Selvi, Ali Koç'un, kendisine yönelik 'FETÖ' eleştirilerine karşı bir yazı yazdı ve "Ali Koç siz FETÖ’nün ananaslarını yerken, ben FETÖ’yle mücadele... 09.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-09T09:36+0300
2024-01-09T09:36+0300
türkiye
fenerbahçe
fetö
fetö/pdy
abdulkadir selvi
ali koç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/08/1078208909_0:0:1836:1034_1920x0_80_0_0_56f00588534e51137ffcb6de49a7f5c0.jpg
Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'nin ertelenen Süper Kupa maçıyla Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u hedef almış, Koç da Selvi'ye "Ulan sen FETÖ için salya sümük ağlamış adamsın" diye yanıt vermişti.Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında Ali Koç'un sözlerine 'ananaslı' hatırlatma ile cevap verdi ve şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20240106/ali-koctan-abdulkadir-selviye-cok-sert-tepki-ulan-sen-feto-icin-salya-sumuk-aglamis-adamsin-1079377641.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/08/1078208909_0:0:1836:1378_1920x0_80_0_0_f2ce718e9cb2eb52775000b0f82ad524.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fenerbahçe, fetö, fetö/pdy, abdulkadir selvi, ali koç
fenerbahçe, fetö, fetö/pdy, abdulkadir selvi, ali koç

Abdulkadir Selvi'den Ali Koç'a: 'Siz FETÖ’nün ananaslarını yerken, ben FETÖ’yle mücadele ediyordum'

09:36 09.01.2024
© İHASelvi
Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2024
© İHA
Abone ol
Abdulkadir Selvi, Ali Koç'un, kendisine yönelik 'FETÖ' eleştirilerine karşı bir yazı yazdı ve "Ali Koç siz FETÖ’nün ananaslarını yerken, ben FETÖ’yle mücadele ediyordum" dedi.
Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'nin ertelenen Süper Kupa maçıyla Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u hedef almış, Koç da Selvi'ye "Ulan sen FETÖ için salya sümük ağlamış adamsın" diye yanıt vermişti.
Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında Ali Koç'un sözlerine 'ananaslı' hatırlatma ile cevap verdi ve şunları söyledi:
"Ali Koç, ben 7 Şubat MİT krizinde, FETÖ’nün karşısında dimdik duran bir gazeteciyim. “Burada asıl hedef Erdoğan” diye ilk karşı çıkan benim. Siz Gezi’de çapulculara Divan Oteli’ni açarken, ben “Bu bir kalkışma girişimidir” diye ekranlarda kavga veriyordum. 17-25 Aralık’ta FETÖ’nün asıl hedefinin Erdoğan’a kelepçe vurmak olduğunu savunuyordum. 15 Temmuz darbe girişiminde ise gece CNN Türk’te Erdoğan’la yayındaydım. FETÖ’nün darbe girişimine karşı canımı ortaya koyma pahasına mücadele verdim. Siz o zaman FETÖ’nün hediye ettiği ananasları yemekle meşguldünüz. Rahmetli Mustafa Koç, bir röportajında FETÖ’yle görüştüğünü anlatmıştı. FETÖ’nün ses kaydında geçen ananasları doğrulamış ve “Bana ananas yollandı. Ben de aradım teşekkür ettim. Gayet de lezzetliydi” demişti. FETÖ bana ananas göndermedi. Ali Koç siz FETÖ’nün ananaslarını yerken, ben FETÖ’yle mücadele ediyordum. FETÖ bana 17 suç duyurusunda bulundu. Senin hakkında bir suç duyurusunda bulundu mu? Benim FETÖ’ye karşı verdiğim mücadelenin zekatını versem 40 Ali Koç eder."
Ali Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2024
SPOR
Ali Koç’tan Abdülkadir Selvi’ye çok sert tepki: 'Ulan sen FETÖ için salya sümük ağlamış adamsın'
6 Ocak, 12:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала