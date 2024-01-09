https://sputniknews.com.tr/20240109/abdulkadir-selviden-ali-koca-siz-fetonun-ananaslarini-yerken-ben-fetoyle-mucadele-ediyordum-1079451700.html
Abdulkadir Selvi'den Ali Koç'a: 'Siz FETÖ’nün ananaslarını yerken, ben FETÖ’yle mücadele ediyordum'
Abdulkadir Selvi'den Ali Koç'a: 'Siz FETÖ’nün ananaslarını yerken, ben FETÖ’yle mücadele ediyordum'
Abdulkadir Selvi, Ali Koç'un, kendisine yönelik 'FETÖ' eleştirilerine karşı bir yazı yazdı ve "Ali Koç siz FETÖ’nün ananaslarını yerken, ben FETÖ’yle mücadele... 09.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-09T09:36+0300
2024-01-09T09:36+0300
2024-01-09T09:36+0300
türkiye
fenerbahçe
fetö
fetö/pdy
abdulkadir selvi
ali koç
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Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'nin ertelenen Süper Kupa maçıyla Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u hedef almış, Koç da Selvi'ye "Ulan sen FETÖ için salya sümük ağlamış adamsın" diye yanıt vermişti.Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında Ali Koç'un sözlerine 'ananaslı' hatırlatma ile cevap verdi ve şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20240106/ali-koctan-abdulkadir-selviye-cok-sert-tepki-ulan-sen-feto-icin-salya-sumuk-aglamis-adamsin-1079377641.html
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fenerbahçe, fetö, fetö/pdy, abdulkadir selvi, ali koç
fenerbahçe, fetö, fetö/pdy, abdulkadir selvi, ali koç
Abdulkadir Selvi'den Ali Koç'a: 'Siz FETÖ’nün ananaslarını yerken, ben FETÖ’yle mücadele ediyordum'
Abdulkadir Selvi, Ali Koç'un, kendisine yönelik 'FETÖ' eleştirilerine karşı bir yazı yazdı ve "Ali Koç siz FETÖ’nün ananaslarını yerken, ben FETÖ’yle mücadele ediyordum" dedi.
Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'nin ertelenen Süper Kupa maçıyla Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u hedef almış, Koç da Selvi'ye "Ulan sen FETÖ için salya sümük ağlamış adamsın" diye yanıt vermişti.
Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında Ali Koç'un sözlerine 'ananaslı' hatırlatma ile cevap verdi ve şunları söyledi:
"Ali Koç, ben 7 Şubat MİT krizinde, FETÖ’nün karşısında dimdik duran bir gazeteciyim. “Burada asıl hedef Erdoğan” diye ilk karşı çıkan benim. Siz Gezi’de çapulculara Divan Oteli’ni açarken, ben “Bu bir kalkışma girişimidir” diye ekranlarda kavga veriyordum. 17-25 Aralık’ta FETÖ’nün asıl hedefinin Erdoğan’a kelepçe vurmak olduğunu savunuyordum. 15 Temmuz darbe girişiminde ise gece CNN Türk’te Erdoğan’la yayındaydım. FETÖ’nün darbe girişimine karşı canımı ortaya koyma pahasına mücadele verdim. Siz o zaman FETÖ’nün hediye ettiği ananasları yemekle meşguldünüz. Rahmetli Mustafa Koç, bir röportajında FETÖ’yle görüştüğünü anlatmıştı. FETÖ’nün ses kaydında geçen ananasları doğrulamış ve “Bana ananas yollandı. Ben de aradım teşekkür ettim. Gayet de lezzetliydi” demişti. FETÖ bana ananas göndermedi. Ali Koç siz FETÖ’nün ananaslarını yerken, ben FETÖ’yle mücadele ediyordum. FETÖ bana 17 suç duyurusunda bulundu. Senin hakkında bir suç duyurusunda bulundu mu? Benim FETÖ’ye karşı verdiğim mücadelenin zekatını versem 40 Ali Koç eder."