https://sputniknews.com.tr/20240106/ali-koctan-abdulkadir-selviye-cok-sert-tepki-ulan-sen-feto-icin-salya-sumuk-aglamis-adamsin-1079377641.html

Ali Koç’tan Abdülkadir Selvi’ye çok sert tepki: 'Ulan sen FETÖ için salya sümük ağlamış adamsın'

Ali Koç’tan Abdülkadir Selvi’ye çok sert tepki: 'Ulan sen FETÖ için salya sümük ağlamış adamsın'

Suudi Arabistan oynanamayan Süper Kupa maçının yankıları sürerken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan bir çıkış daha geldi. Katıldığı bir canlı yayında Abdülkadir... 06.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-06T12:04+0300

2024-01-06T12:04+0300

2024-01-06T12:04+0300

spor

ali koç

fetö

futbol

suudi arabistan

süper kupa

abdulkadir selvi

terör

terör örgütü

maç

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Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'nin ertelenen Süper Kupa maçıyla ilgili kulübü ve Ali Koç'u hedef alan sözleriyle ilgili bir tepkiler devam ediyor. Daha önce ilgili yazı hakkında kulüpten yapılan açıklamada, "Sporla alakası olmayan, gazetecilik etiğinden nasibini almamış, konulardan bihaber şekilde aldığı talimatlar ve servis edilen bilgiler ile gazetecilik yaptığını sanan bu şahsın, kamuoyundaki karşılığı herkesin malumudur" ifadeleri kullanılmıştı.Çok sert 'FETÖ' tepkisiSelvi’ye bir yanıt da bu kez Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan geldi. Koç da açıklamasında Selvi’nin yazısına çok sert tepki göstererek “Yurtta Sulh Cihanda Sulh pankartımızı FETÖ’ye bağlıyorlar ulan sen zamanında FETÖ için salya sümük ağlamış adamsın sen kimsin Fenerbahçe’yi FETÖ ile bağdaştırıyorsun.” İfadelerini kullandı.Ali Koç da Fenerbahçe’nin yaptığı resmi açıklamasında olduğu gibi, Abdülkadir Selvi'nin 2013 yılında Fethullah Gülen'e ithaf ettiği ve Yeni Şafak gazetesinde yazdığı "Hocam Türkiye'ye dön artık" başlıklı yazısını hatırlattı.

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