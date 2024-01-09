ABD'de toplu silahlı şiddet olayları 2023'te artarak 657'ye yükseldi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Lastik ebatlarındaki harfler ne anlama geliyor?
07:05
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Gıda fiyatları dünyada düşüyor, Türkiye'de artıyor
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Emekli maaşlarına gelen zam artacak mı?
12:06
84 dk
ROCK N ROLL’UN KRALI
Obeziteye yakalandı, sandviçe ismi verildi
13:34
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
ÖZEL HABER
Epstein davası: ‘Türkiye’den de çocuk kaçırıldı’
17:41
3 dk
SESLİ HABER
İskoçya, Ukraynalıların yardımını kesti
17:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Dünyanın gözünün çevrildiği davada Almanya’dan tartışılacak çıkış
18:21
1 dk
SESLİ HABER
Politico yazdı: ABD’nin Ortadoğu’daki misilleme planı
18:28
2 dk
ÖZEL HABER
Epstein davası: ‘Türkiye’den de çocuk kaçırıldı’
18:37
3 dk
SESLİ HABER
Artur Lyukmanov açıkladı: Ukraynalı hackerleri kim eğitiyor?
18:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
Almanların yüzde 64’ü Başbakan Scholz’dan memnun değil
19:14
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li ekonomist açıkladı: Doları etkileyecek 3 değişiklik olacak
19:22
2 dk
ÖZEL HABER
Epstein davası: ‘Türkiye’den de çocuk kaçırıldı’
19:31
3 dk
SESLİ HABER
Emekli Orgeneral Bell: Ukrayna, Rus sanayisini tehdit edecek silahlara sahip değil
19:42
1 dk
SESLİ HABER
Emekli İngiliz Albay: ABD Başkanı ve Batı Avrupalı liderler buna inanmıyor
19:49
2 dk
SESLİ HABER
ABD'li iş insanı açıkladı: Ukrayna yardımı, ABD ordusunun mühimmatını tüketti
20:09
2 dk
ÖZEL HABER
Epstein davası: ‘Türkiye’den de çocuk kaçırıldı’
20:27
3 dk
SESLİ HABER
ABD’li savunma uzmanı: Ukrayna haritası şimdiki gibi görünmeyecek
20:37
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman konuştu: Rusya, Avrupa'ya 80-90 milyar metreküpe gaz ihracatı yapabilir
20:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
ÖZEL HABER
Amerikalı pedofil milyarder Epstein davası: “Türkiye’den çocuk kaçırıldığı anlamına geliyor”
09:27
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
30 DAKİKA
Fethi Yılmaz'la 30 Dakika
10:30
36 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
ÖZEL HABER
Amerikalı pedofil milyarder Epstein davası: “Türkiye’den çocuk kaçırıldığı anlamına geliyor”
11:25
3 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20240109/abdde-toplu-silahli-siddet-olaylari-2023te-artarak-657ye-yukseldi-1079447617.html
ABD'de toplu silahlı şiddet olayları 2023'te artarak 657'ye yükseldi
ABD'de toplu silahlı şiddet olayları 2023'te artarak 657'ye yükseldi
ABD'de 2023 yılında gerçekleşen toplu silahlı saldırı sayısının bir önceki yıla göre artarak, 657'ye çıktığı açıklandı. 09.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-09T02:55+0300
2024-01-09T02:55+0300
türkiye
abd
abd
silah
silahlı saldırı
maine
federal soruşturma bürosu (fbi)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/04/1079339395_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7d8e705f9417882d89ae79de7a3caec3.jpg
ABD Silahlı Şiddet Arşivi (GVA) isimli internet sitesinin verilerine göre, geçen yılın tamamında, en az 657 toplu silahlı saldırı yaşanırken, bu rakam 2022'de rapor edilen saldırı sayısını (646) geride bıraktı.Ekim ayında Maine eyaletinin Lewiston kentinde 18 kişinin ölümü ve 13 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan toplu silahlı saldırı, 2023 dahil son yılların en ölümcül silahlı saldırılarından biri olarak kayıtlara geçti.GVA kayıtlarında 2023'teki tüm silahlı saldırılarda, toplam 42 bin 988 kişinin hayatını kaybettiği, 36 bin 366 kişinin de yaralandığı bilgisi yer aldı.Ülkedeki silahlı şiddet olaylarını 7 binden fazla kaynaktan günlük olarak derleyen GVA'ya göre, 2023'te gerçekleşen her türlü silahlı saldırı olaylarında ölen ve yaralanan toplam polis sayısı da bir önceki yıla göre 20 artış göstererek 368'e yükseldi.Arşiv, 2022'de yaklaşık 645, 2021'de ise 690 toplu silahlı saldırı düzenlendiğini raporlamıştı.Silah Şiddeti Arşivi, "toplu silahlı saldırı" tanımlamasında Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) kriterlerini baz alıyor. Buna göre tek bir olayda saldırgan haricinde en az 4 kişinin yaşamını yitirdiği veya yaralandığı silahlı saldırılar "toplu silahlı saldırı" olarak değerlendiriliyor. Bu tanımlamaya kar amaçlı suç faaliyetleri, bireysel husumet veya çete olayları, aile cinayetleri ve benzeri şiddet içerikli olaylar dahil edilmiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230507/abdde-silahli-siddet-olaylarinda-yilbasindan-bu-yana-14-bin-600-kisi-oldu-1070742460.html
türkiye
abd
maine
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/04/1079339395_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2d9c3c6a472a4f3ff298e2ca9ceb6a9d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, abd, silah, silahlı saldırı, maine, federal soruşturma bürosu (fbi)
abd, abd, silah, silahlı saldırı, maine, federal soruşturma bürosu (fbi)

ABD'de toplu silahlı şiddet olayları 2023'te artarak 657'ye yükseldi

02:55 09.01.2024
© AP Photo / Charlie NeibergallABD silahlı saldırı
ABD silahlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2024
© AP Photo / Charlie Neibergall
Abone ol
ABD'de 2023 yılında gerçekleşen toplu silahlı saldırı sayısının bir önceki yıla göre artarak, 657'ye çıktığı açıklandı.
ABD Silahlı Şiddet Arşivi (GVA) isimli internet sitesinin verilerine göre, geçen yılın tamamında, en az 657 toplu silahlı saldırı yaşanırken, bu rakam 2022'de rapor edilen saldırı sayısını (646) geride bıraktı.
Ekim ayında Maine eyaletinin Lewiston kentinde 18 kişinin ölümü ve 13 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan toplu silahlı saldırı, 2023 dahil son yılların en ölümcül silahlı saldırılarından biri olarak kayıtlara geçti.
GVA kayıtlarında 2023'teki tüm silahlı saldırılarda, toplam 42 bin 988 kişinin hayatını kaybettiği, 36 bin 366 kişinin de yaralandığı bilgisi yer aldı.
Ülkedeki silahlı şiddet olaylarını 7 binden fazla kaynaktan günlük olarak derleyen GVA'ya göre, 2023'te gerçekleşen her türlü silahlı saldırı olaylarında ölen ve yaralanan toplam polis sayısı da bir önceki yıla göre 20 artış göstererek 368'e yükseldi.
Arşiv, 2022'de yaklaşık 645, 2021'de ise 690 toplu silahlı saldırı düzenlendiğini raporlamıştı.
Silah Şiddeti Arşivi, "toplu silahlı saldırı" tanımlamasında Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) kriterlerini baz alıyor. Buna göre tek bir olayda saldırgan haricinde en az 4 kişinin yaşamını yitirdiği veya yaralandığı silahlı saldırılar "toplu silahlı saldırı" olarak değerlendiriliyor. Bu tanımlamaya kar amaçlı suç faaliyetleri, bireysel husumet veya çete olayları, aile cinayetleri ve benzeri şiddet içerikli olaylar dahil edilmiyor.
ABD - polis - olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2023
DÜNYA
ABD'de silahlı şiddet olaylarında yılbaşından bu yana 14 bin 600 kişi öldü
7 Mayıs 2023, 13:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала