https://sputniknews.com.tr/20230507/abdde-silahli-siddet-olaylarinda-yilbasindan-bu-yana-14-bin-600-kisi-oldu-1070742460.html
ABD'de silahlı şiddet olaylarında yılbaşından bu yana 14 bin 600 kişi öldü
ABD'de silahlı şiddet olaylarında yılbaşından bu yana 14 bin 600 kişi öldü
ABD'de yılbaşından bu yana 14 bin 600 kişi silahlı şiddet olaylarında hayatını kaybetti. 07.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-07T13:17+0300
2023-05-07T13:17+0300
2023-05-07T13:17+0300
dünya
abd
silahlı şiddet
silahlı şiddet arşivi
ölüm
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ABD'de silahlı şiddet olaylarını arşivleyen Gun Violence Archive'in (GVA) verilerine göre ülkede bu yıl 199 toplu silahlı saldırı gerçekleştirildi.Silahlı şiddet olaylarında 521'i genç ve 93'ü çocuk 14 bin 600 kişi yaşamını yitirdi.Polislerin dahil olduğu silahlı şiddet olaylarında ise 487 kişi öldü.
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abd, silahlı şiddet, silahlı şiddet arşivi, ölüm
abd, silahlı şiddet, silahlı şiddet arşivi, ölüm
ABD'de silahlı şiddet olaylarında yılbaşından bu yana 14 bin 600 kişi öldü
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ABD'de yılbaşından bu yana 14 bin 600 kişi silahlı şiddet olaylarında hayatını kaybetti.
ABD'de silahlı şiddet olaylarını arşivleyen Gun Violence Archive'in (GVA) verilerine göre ülkede bu yıl 199 toplu silahlı saldırı gerçekleştirildi.
Silahlı şiddet olaylarında 521'i genç ve 93'ü çocuk 14 bin 600 kişi yaşamını yitirdi.
Polislerin dahil olduğu silahlı şiddet olaylarında ise 487 kişi öldü.