https://sputniknews.com.tr/20240109/21-ay-sonra-bir-ilk-satoshi-nakamotonun-gizemli-olayi-sonrasi-bitcoinatagagecti-1079456850.html

21 ay sonra bir ilk: Satoshi Nakamoto'nun gizemli olayı sonrası Bitcoin atağa geçti

21 ay sonra bir ilk: Satoshi Nakamoto'nun gizemli olayı sonrası Bitcoin atağa geçti

Gizemli bir kişi, Bitcoin'in yaratıcısı olarak bilinen Satoshi Nakamoto'nun cüzdanına 1.2 milyon dolar değerinde Bitcoin göndermişti. Buna ek olarak ABD Menkul... 09.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-09T11:14+0300

2024-01-09T11:14+0300

2024-01-09T11:14+0300

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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) ilk kez spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) izin vereceğine dair beklentiler, fiyat artışında etkili oldu. Bazı şirketlerin SEC'e, spot ETF için ücret bilgilerini içeren güncellenmiş başvurularını sunmaları, birkaç gün içinde SEC'in spot Bitcoin ETF'ye yönelik kararının çıkabileceği şeklinde yorumlandı. Söz konusu gelişmeler sonrasında Bitcoin'in fiyatı günlük yüzde 6 artışla 47 bin doları aştı.BlackRock, Ark ve Bitcoin'e doğrudan yatırım yapan bazı diğer ihraççılar, SEC'in ETF'ler için tanıtım belgeleri olan S-1 dosyalarını sundu. Geçen hafta, aralarında Fidelity, Invesco, Galaxy Digital ve Wisdom Tree'nin de bulunduğu çok sayıda ihraççı, ETF'ler için sepetlerin oluşturulması ve itfasından sorumlu olan yetkili katılımcılarını belirtmek için değiştirilmiş S-1 başvuruları sunmuştu. SEC'in başvurularla ilgili kararını 10 Ocak'a kadar vermesi gerekiyor.Bitcoin'in yaratıcısı Nakamoto'nun 14 yıldır hareketsiz olan cüzdanına 1.2 milyon dolar gönderildiBitcoin, 2009 yılında Satoshi Nakamoto takma adını kullanan bir kişi ya da grup tarafından oluşturulmuş ve açık kaynak kodlu olarak yayımlanmıştı. Fakat Satoshi Nakamoto, Bitcoin ağında işlem dahi yapmadığından kim olduğu, hatta yaşayıp yaşamadığı dahi bilinmiyor. 5 Ocak günü 'gizemli bir kişi' tarafından 1.2 milyon dolar değerinde Bitcoin'in Nakamoto'nun cüzdanına gönderilmesi ise piyasada hareketliliğe neden olmuştu. Dünyanın en popüler kripto para platformlarından Coinbase'in yöneticisi Conor Grogan, söz konusu transfer ile ilgili yaptığı paylaşımda "Ya Satoshi uyandı ve Binance'ten 27 Bitcoin alıp cüzdanına yatırdı ya da birisi bir milyon dolar yaktı" ifadesini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240109/piyasalar-etf-kararini-bekliyor-sec-baskani-genslerden-son-derece-riskli-uyarisi-1079452118.html

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