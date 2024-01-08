https://sputniknews.com.tr/20240108/yunanistanda-fatih-terim-firtinasi-imparator-tahtina-oturdu-1079414449.html
Yunanistan'da Fatih Terim fırtınası: 'İmparator tahtına oturdu'
Yunanistan'da Fatih Terim fırtınası: 'İmparator tahtına oturdu'
Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim, yeni macerasına çok hızlı bir başlangıç yaptı. Tecrübeli teknik adam yeni takımıyla çıktığı... 08.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-08T07:17+0300
2024-01-08T07:17+0300
2024-01-08T08:11+0300
spor
fatih terim
yunanistan
futbol
panathinaikos
maç
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Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi'nin 17'nci haftasında Panetolikos ile karşı karşıya geldi. Apostolos Nikolaidis Stadyumu'ndaki mücadele Panathinaikos'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.Liderliğe yükseldiPanathinaikos'un gollerini 51 ve 89'uncu dakikalarda Andraz Sporar kaydetti. Panetolikos'ta fileleri 90+2'nci dakikada Levan Shengelia havalandırdı. Bu sonucun ardından Panathinaikos puanını 40'a yükseltti. Panetolikos ise 14 puanda kaldı. Terim, Panathinaikos'un başında çıktığı 2'nci maçtan da 3 puanla ayrıldı. Bu sonuçlarla yeşil beyazlılar ligde maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Panetolikos ise 14 puanda kaldı. Yunan basını bu olayı manşetlerine, 'İmparator tahtına oturdu' diyerek verdi.Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi'nin 18'inci haftasında AEK Atina'ya konuk olacak.
https://sputniknews.com.tr/20240108/altaylidan-dikkat-ceken-suudi-arabistan-iddiasi-turkiyedeki-televizyon-kanalini-satin-aliyorlar-1079415039.html
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fatih terim, yunanistan, futbol, panathinaikos, maç, lider
Yunanistan'da Fatih Terim fırtınası: 'İmparator tahtına oturdu'
07:17 08.01.2024 (güncellendi: 08:11 08.01.2024)
Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim, yeni macerasına çok hızlı bir başlangıç yaptı. Tecrübeli teknik adam yeni takımıyla çıktığı ikinci maçtan da galibiyetle ayrılırken, takımını maç fazlasıyla liderliğe yükseltmeyi başardı.
Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi'nin 17'nci haftasında Panetolikos ile karşı karşıya geldi. Apostolos Nikolaidis Stadyumu'ndaki mücadele Panathinaikos'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Panathinaikos'un gollerini 51 ve 89'uncu dakikalarda Andraz Sporar kaydetti. Panetolikos'ta fileleri 90+2'nci dakikada Levan Shengelia havalandırdı. Bu sonucun ardından Panathinaikos puanını 40'a yükseltti. Panetolikos ise 14 puanda kaldı. Terim, Panathinaikos'un başında çıktığı 2'nci maçtan da 3 puanla ayrıldı. Bu sonuçlarla yeşil beyazlılar ligde maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Panetolikos ise 14 puanda kaldı. Yunan basını bu olayı manşetlerine, 'İmparator tahtına oturdu' diyerek verdi.
Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi'nin 18'inci haftasında AEK Atina'ya konuk olacak.