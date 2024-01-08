https://sputniknews.com.tr/20240108/yunanistanda-fatih-terim-firtinasi-imparator-tahtina-oturdu-1079414449.html

Yunanistan'da Fatih Terim fırtınası: 'İmparator tahtına oturdu'

Yunanistan'da Fatih Terim fırtınası: 'İmparator tahtına oturdu'

Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim, yeni macerasına çok hızlı bir başlangıç yaptı. Tecrübeli teknik adam yeni takımıyla çıktığı... 08.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-08T07:17+0300

2024-01-08T07:17+0300

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spor

fatih terim

yunanistan

futbol

panathinaikos

maç

lider

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Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi'nin 17'nci haftasında Panetolikos ile karşı karşıya geldi. Apostolos Nikolaidis Stadyumu'ndaki mücadele Panathinaikos'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.Liderliğe yükseldiPanathinaikos'un gollerini 51 ve 89'uncu dakikalarda Andraz Sporar kaydetti. Panetolikos'ta fileleri 90+2'nci dakikada Levan Shengelia havalandırdı. Bu sonucun ardından Panathinaikos puanını 40'a yükseltti. Panetolikos ise 14 puanda kaldı. Terim, Panathinaikos'un başında çıktığı 2'nci maçtan da 3 puanla ayrıldı. Bu sonuçlarla yeşil beyazlılar ligde maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Panetolikos ise 14 puanda kaldı. Yunan basını bu olayı manşetlerine, 'İmparator tahtına oturdu' diyerek verdi.Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi'nin 18'inci haftasında AEK Atina'ya konuk olacak.

https://sputniknews.com.tr/20240108/altaylidan-dikkat-ceken-suudi-arabistan-iddiasi-turkiyedeki-televizyon-kanalini-satin-aliyorlar-1079415039.html

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