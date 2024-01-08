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https://sputniknews.com.tr/20240108/altaylidan-dikkat-ceken-suudi-arabistan-iddiasi-turkiyedeki-televizyon-kanalini-satin-aliyorlar-1079415039.html
Altaylı'dan dikkat çeken Suudi Arabistan iddiası: 'Türkiye'deki televizyon kanalını satın alıyorlar'
Altaylı'dan dikkat çeken Suudi Arabistan iddiası: 'Türkiye'deki televizyon kanalını satın alıyorlar'
Süper Kupa finaline ev sahipliği yapacak olan Suudi Arabistan'da takımlar ısınmaya Mustafa Kemal Atatürk formalarıyla çıkmak isteyince Suudi yetkililerin bu... 08.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-08T08:10+0300
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türkiye
fatih altaylı
suudi arabistan
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maça çıkmaması kararının ardından Fatih Altaylı'dan Fox TV'nin Suudi Arabistan sermayesine satılmasının gündemde olduğu iddiası geldi.Mynet'te yer alan habere göre, Altaylı, Fox TV'nin Arap sermayesine satılma iddiası hakkında kendi sosyal medya kanalında değerlendirmelerde bulundu. Yine iddiaya göre, Fox TV Suudi Arabistan sermayesine satılırsa adı da değişecek. Altaylı şu açıklamalarda bulundu:
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fatih altaylı suudi arabistan, suudi arabistan fox tv, fox tv kimin

Altaylı'dan dikkat çeken Suudi Arabistan iddiası: 'Türkiye'deki televizyon kanalını satın alıyorlar'

08:10 08.01.2024 (güncellendi: 08:39 08.01.2024)
© AA / Ali AtmacaSuudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması beklenen Turkcell Süper Kupa maçı, bildirilen saatte başlamadı.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması beklenen Turkcell Süper Kupa maçı, bildirilen saatte başlamadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2024
© AA / Ali Atmaca
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Süper Kupa finaline ev sahipliği yapacak olan Suudi Arabistan'da takımlar ısınmaya Mustafa Kemal Atatürk formalarıyla çıkmak isteyince Suudi yetkililerin bu kabul etmemesi üzerine sporcular maça çıkmadan Türkiye'ye dönmüştü. Bu olay üstüne gazeteci Fatih Altaylı'dan Suudi Arabistan sermayesinin Türkiye'de bir TV kanalı alacağı iddiası geldi.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maça çıkmaması kararının ardından Fatih Altaylı'dan Fox TV'nin Suudi Arabistan sermayesine satılmasının gündemde olduğu iddiası geldi.
Mynet'te yer alan habere göre, Altaylı, Fox TV'nin Arap sermayesine satılma iddiası hakkında kendi sosyal medya kanalında değerlendirmelerde bulundu. Yine iddiaya göre, Fox TV Suudi Arabistan sermayesine satılırsa adı da değişecek. Altaylı şu açıklamalarda bulundu:

"Bunu bilmiyorum açıkçası ama olursa da şaşırmam. Türkiye'de radyo ve televizyonları düzenleyen yasa çıktığı zaman yabancıların TV sahibi olmasını engelleyen noktalar vardı. Liberal ülkelerde bunla ilgili yasal sınırlamalar yoksa bile etik noktalar vardır. Seneler önce yabancı çok da bir büyük olmayan bir yayın kuruluşunun satın alınmasıyla ilgili görüşmeler yürütülüyordu. O dönem her şey hazırdı, finansallar da krediler de. Son bir onay kaldı ve o onay verilmedi. Neden biliyor musun? New York'taki yayıncılar kurulu izin vermedi. ABD'de o dönem buna izin verilmemesinin nedeni Körfez sermayesinin ileride oraya dahil olmasıydı.

Bir maç krizi oldu! Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa finalinde temsilcilerimiz ısınmaya Atatürk fotoğraflı formayla çıkmak istedi diye yaşananlar ortada. Düşünsenize şimdi buradaki medyada 4-5 tane Körfez sermayeli medya olsaydı ne olacaktı?

Muhalif olsun bizim muhalifimiz olsun iktidar olsun bizim iktidarımız olsun, dikkat etmek lazım! Yurt dışı fonlarıyla ilişkiye geçtikleri anda herkesin kafasında haliyle soru işareti gelir. Bizim kanalımıza da ortak olmak isteyenler oldu, Suudi gelse al baba sana 100 milyon Dolar! Kabul etmem. İnşallah öyle bir şey olmaz."

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