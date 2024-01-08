https://sputniknews.com.tr/20240108/yillar-sonra-acikladi-muslera-fatih-terimin-odasini-basti-ben-oynamam-dedi-1079416003.html
Yıllar sonra açıkladı: Muslera, Fatih Terim'in odasını bastı, 'Ben oynamam' dedi
Yıllar sonra açıkladı: Muslera, Fatih Terim'in odasını bastı, 'Ben oynamam' dedi
2011 yılında Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Ümit Davala, Galatasaray'ın efsane oyuncusu Muslera ile Fatih Terim arasında geçen ilginç bir diyaloğu... 08.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-08T09:37+0300
2024-01-08T09:37+0300
2024-01-08T09:37+0300
spor
fernando muslera
ümit davala
galatasaray
fatih terim
maç
maaş
ödeme
kavga
tartışma
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2011 yılında Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Ümit Davala, o dönem Galatasaray'da maaşların günü gününe yatmadığını ve yabancı oyuncuların bundan rahatsızlık duyduğunu ifaderek, Fernando Muslera ile Fatih Terim arasında yaşanan atışmayı anlattı.Ümit Davala, ''2011'de Muslera hocanın soyunma odasını bastı, birkaç gün gecikmişti maaşı. Muslera 'Bu maaş yatmadan ben oynamam.' dedi. Hoca da 'Ufuk soyun oğlum, bana Ufuk'u hazırlayın.' dedi. Muslera ondan sonra R yaptı oynadı.'' açıklamasını yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20240108/yunanistanda-fatih-terim-firtinasi-imparator-tahtina-oturdu-1079414449.html
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fernando muslera, ümit davala, galatasaray, fatih terim, maç, maaş, ödeme, kavga, tartışma, futbol
fernando muslera, ümit davala, galatasaray, fatih terim, maç, maaş, ödeme, kavga, tartışma, futbol
Yıllar sonra açıkladı: Muslera, Fatih Terim'in odasını bastı, 'Ben oynamam' dedi
2011 yılında Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Ümit Davala, Galatasaray'ın efsane oyuncusu Muslera ile Fatih Terim arasında geçen ilginç bir diyaloğu paylaştı.
2011 yılında Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Ümit Davala, o dönem Galatasaray'da maaşların günü gününe yatmadığını ve yabancı oyuncuların bundan rahatsızlık duyduğunu ifaderek, Fernando Muslera ile Fatih Terim arasında yaşanan atışmayı anlattı.
Ümit Davala, ''2011'de Muslera hocanın soyunma odasını bastı, birkaç gün gecikmişti maaşı. Muslera 'Bu maaş yatmadan ben oynamam.' dedi. Hoca da 'Ufuk soyun oğlum, bana Ufuk'u hazırlayın.' dedi. Muslera ondan sonra R yaptı oynadı.'' açıklamasını yaptı.