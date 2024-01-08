https://sputniknews.com.tr/20240108/yillar-sonra-acikladi-muslera-fatih-terimin-odasini-basti-ben-oynamam-dedi-1079416003.html

Yıllar sonra açıkladı: Muslera, Fatih Terim'in odasını bastı, 'Ben oynamam' dedi

Yıllar sonra açıkladı: Muslera, Fatih Terim'in odasını bastı, 'Ben oynamam' dedi

2011 yılında Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Ümit Davala, Galatasaray'ın efsane oyuncusu Muslera ile Fatih Terim arasında geçen ilginç bir diyaloğu... 08.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-08T09:37+0300

2024-01-08T09:37+0300

2024-01-08T09:37+0300

spor

fernando muslera

ümit davala

galatasaray

fatih terim

maç

maaş

ödeme

kavga

tartışma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/03/0f/1044036273_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_bb17465dc587ee12a7e4b80d0adf022b.jpg

2011 yılında Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Ümit Davala, o dönem Galatasaray'da maaşların günü gününe yatmadığını ve yabancı oyuncuların bundan rahatsızlık duyduğunu ifaderek, Fernando Muslera ile Fatih Terim arasında yaşanan atışmayı anlattı.Ümit Davala, ''2011'de Muslera hocanın soyunma odasını bastı, birkaç gün gecikmişti maaşı. Muslera 'Bu maaş yatmadan ben oynamam.' dedi. Hoca da 'Ufuk soyun oğlum, bana Ufuk'u hazırlayın.' dedi. Muslera ondan sonra R yaptı oynadı.'' açıklamasını yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20240108/yunanistanda-fatih-terim-firtinasi-imparator-tahtina-oturdu-1079414449.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fernando muslera, ümit davala, galatasaray, fatih terim, maç, maaş, ödeme, kavga, tartışma, futbol