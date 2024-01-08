https://sputniknews.com.tr/20240108/yere-dusen-paket-patladi-kargocular-hastanelik-oldu-1079425920.html

Yere düşen paket patladı, kargocular hastanelik oldu

Yere düşen paket patladı, kargocular hastanelik oldu

Niğde PTT Kargo'da çalışan 4 personel, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. 08.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-08T14:07+0300

2024-01-08T14:07+0300

2024-01-08T14:07+0300

türkiye

kargo

zehir

kimyasal

patlama

niğde

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Niğde Aşağı Kayabaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan PTT Kargo şubesinde patlama meydana geldi. Kargo sevkiyatı sırasında zirai ilaç yüklü bir kargonun düşerek patlaması sonucu 4 kargo çalışanı, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Yapılan ihbarın ardından kargo şubesine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri bölgeyi güvenlik şeridine alırken, itfaiye ekipleri ise patlayan kargonun çevresinde temizlik çalışması yaptı.4 kargo çalışanı Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

https://sputniknews.com.tr/20231129/kargo-calisanlari-paketinin-tekrar-birakilmasini-isteyen-musterinin-is-yerine-saldirdi-1077907699.html

türkiye

niğde

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kargo, zehir, kimyasal, patlama, niğde