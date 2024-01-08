https://sputniknews.com.tr/20240108/yere-dusen-paket-patladi-kargocular-hastanelik-oldu-1079425920.html
Yere düşen paket patladı, kargocular hastanelik oldu
Yere düşen paket patladı, kargocular hastanelik oldu
Niğde PTT Kargo'da çalışan 4 personel, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. 08.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-08T14:07+0300
2024-01-08T14:07+0300
2024-01-08T14:07+0300
türkiye
kargo
zehir
kimyasal
patlama
niğde
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Niğde Aşağı Kayabaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan PTT Kargo şubesinde patlama meydana geldi. Kargo sevkiyatı sırasında zirai ilaç yüklü bir kargonun düşerek patlaması sonucu 4 kargo çalışanı, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Yapılan ihbarın ardından kargo şubesine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri bölgeyi güvenlik şeridine alırken, itfaiye ekipleri ise patlayan kargonun çevresinde temizlik çalışması yaptı.4 kargo çalışanı Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
https://sputniknews.com.tr/20231129/kargo-calisanlari-paketinin-tekrar-birakilmasini-isteyen-musterinin-is-yerine-saldirdi-1077907699.html
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kargo, zehir, kimyasal, patlama, niğde
kargo, zehir, kimyasal, patlama, niğde
Yere düşen paket patladı, kargocular hastanelik oldu
Niğde PTT Kargo'da çalışan 4 personel, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.
Niğde Aşağı Kayabaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan PTT Kargo şubesinde patlama meydana geldi.
Kargo sevkiyatı sırasında zirai ilaç yüklü bir kargonun düşerek patlaması sonucu 4 kargo çalışanı, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Yapılan ihbarın ardından kargo şubesine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri bölgeyi güvenlik şeridine alırken, itfaiye ekipleri ise patlayan kargonun çevresinde temizlik çalışması yaptı.
4 kargo çalışanı Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.