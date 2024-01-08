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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240108/ukrayna-ordusunun-belgorod-sehrine-fuze-saldirisinda-3-kisi-yaralandi-1079441921.html
Ukrayna ordusunun Belgorod şehrine füze saldırısında 3 kişi yaralandı
Ukrayna ordusunun Belgorod şehrine füze saldırısında 3 kişi yaralandı
Ukrayna ordusunun Rusya’nın Belgorod şehrine bugün akşam saatlerinde düzenlediği füze saldırısında 3 kişinin yaralandığı belirtildi. 08.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-08T23:22+0300
2024-01-08T23:22+0300
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Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram paylaşımında, “Belgorod şehri ve Belgorod ilçesi üzerinde hava savunma sistemimiz devreye girdi. Şehir yakınında 10 hava hedefi vuruldu. Acil müdahale servisleri karadaki sonuçlarla ilgili bilgileri topluyor. Ön belirlemelere göre, üç yaralı var” diye yazdı.Yaralıların hastaneye kaldırıldığını ifade eden Gladkov, üç evde ve üç araçta hasarın oluştuğunu bildirdi. Ayrıca dört kamyonetin yandığı belirtildi.Rusya Savunma Bakanlığı, bugün saat 21.30’da Ukrayna ordusunun RM-70 Vampir çoklu roketatardan fırlattığı füzelerden 10’unun Belgorod Bölgesi’nde vurulduğunu bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20240108/rusyanin-bryansk-bolgesinde-iki-ukrayna-ihasi-vuruldu-1079432686.html
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ukrayna, ukrayna krizi, belgorod, rusya, füze
ukrayna, ukrayna krizi, belgorod, rusya, füze

Ukrayna ordusunun Belgorod şehrine füze saldırısında 3 kişi yaralandı

23:22 08.01.2024
© Sputnik / Станислав КрасильниковRusya askeri operasyon ordu Ukrayna
Rusya askeri operasyon ordu Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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Ukrayna ordusunun Rusya’nın Belgorod şehrine bugün akşam saatlerinde düzenlediği füze saldırısında 3 kişinin yaralandığı belirtildi.
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram paylaşımında, “Belgorod şehri ve Belgorod ilçesi üzerinde hava savunma sistemimiz devreye girdi. Şehir yakınında 10 hava hedefi vuruldu. Acil müdahale servisleri karadaki sonuçlarla ilgili bilgileri topluyor. Ön belirlemelere göre, üç yaralı var” diye yazdı.
Yaralıların hastaneye kaldırıldığını ifade eden Gladkov, üç evde ve üç araçta hasarın oluştuğunu bildirdi. Ayrıca dört kamyonetin yandığı belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, bugün saat 21.30’da Ukrayna ordusunun RM-70 Vampir çoklu roketatardan fırlattığı füzelerden 10’unun Belgorod Bölgesi’nde vurulduğunu bildirdi.
insansız hava aracı (İHA) drone drone İHA - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2024
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