https://sputniknews.com.tr/20240108/ukrayna-ordusunun-belgorod-sehrine-fuze-saldirisinda-3-kisi-yaralandi-1079441921.html

Ukrayna ordusunun Belgorod şehrine füze saldırısında 3 kişi yaralandı

Ukrayna ordusunun Belgorod şehrine füze saldırısında 3 kişi yaralandı

Ukrayna ordusunun Rusya’nın Belgorod şehrine bugün akşam saatlerinde düzenlediği füze saldırısında 3 kişinin yaralandığı belirtildi. 08.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-08T23:22+0300

2024-01-08T23:22+0300

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Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram paylaşımında, “Belgorod şehri ve Belgorod ilçesi üzerinde hava savunma sistemimiz devreye girdi. Şehir yakınında 10 hava hedefi vuruldu. Acil müdahale servisleri karadaki sonuçlarla ilgili bilgileri topluyor. Ön belirlemelere göre, üç yaralı var” diye yazdı.Yaralıların hastaneye kaldırıldığını ifade eden Gladkov, üç evde ve üç araçta hasarın oluştuğunu bildirdi. Ayrıca dört kamyonetin yandığı belirtildi.Rusya Savunma Bakanlığı, bugün saat 21.30’da Ukrayna ordusunun RM-70 Vampir çoklu roketatardan fırlattığı füzelerden 10’unun Belgorod Bölgesi’nde vurulduğunu bildirdi.

https://sputniknews.com.tr/20240108/rusyanin-bryansk-bolgesinde-iki-ukrayna-ihasi-vuruldu-1079432686.html

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