https://sputniknews.com.tr/20240108/rusyanin-bryansk-bolgesinde-iki-ukrayna-ihasi-vuruldu-1079432686.html
Rusya’nın Bryansk Bölgesi’nde iki Ukrayna İHA’sı vuruldu
Rusya’nın Bryansk Bölgesi’nde iki Ukrayna İHA’sı vuruldu
Bryansk Valisi Bogomaz, Ukrayna'nın iki insansız hava aracının (İHA) Bryansk Bölgesi’ne düşürüldüğünü açıkladı. 08.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-08T17:53+0300
2024-01-08T17:53+0300
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Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Ukrayna ordusuna ait iki insansız hava aracının (İHA) Bryansk Bölgesi’nin Klimov ilçesinde düşürüldüğünü belirtti.Rusya’nın batısında, Ukrayna sınırında yer alan Bryansk Bölgesi’nin Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram paylaşımında, “Ukraynalı teröristlerin İHA’lı saldırı girişimi engellendi. Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı hava savunma güçleri Klimov ilçesinde iki adet uçak tipi İHA’yı yok etti. Yaralanan veya hasar yok” diye yazdı.Vali, acil müdahale ekiplerinin olay yerinde çalıştığını kaydetti.Rusya Savunma Bakanlığı da olayı doğruladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, iki İHA'nın saat 17.00 sularında vurulduğunu belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20240108/rusya-savunma-bakanligi-rus-ordusu-kinjal-fuzeleri-ile-ukraynanin-askeri-tesislerini-vurdu-1079427152.html
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bryansk, bryansk valiliği, ukrayna krizi
Rusya’nın Bryansk Bölgesi’nde iki Ukrayna İHA’sı vuruldu
17:53 08.01.2024 (güncellendi: 17:54 08.01.2024)
Bryansk Valisi Bogomaz, Ukrayna'nın iki insansız hava aracının (İHA) Bryansk Bölgesi’ne düşürüldüğünü açıkladı.
Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz,
Ukrayna ordusuna ait iki insansız hava aracının (İHA) Bryansk Bölgesi’nin Klimov ilçesinde düşürüldüğünü belirtti
.
Rusya’nın batısında, Ukrayna sınırında yer alan Bryansk Bölgesi’nin Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram paylaşımında, “Ukraynalı teröristlerin İHA’lı saldırı girişimi engellendi. Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı hava savunma güçleri Klimov ilçesinde iki adet uçak tipi İHA’yı yok etti. Yaralanan veya hasar yok” diye yazdı.
Vali, acil müdahale ekiplerinin olay yerinde çalıştığını kaydetti.
Rusya Savunma Bakanlığı da olayı doğruladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, iki İHA'nın saat 17.00 sularında vurulduğunu belirtti.