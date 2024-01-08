https://sputniknews.com.tr/20240108/soforden-yanlis-minibuse-binen-yolcuya-tepki-kapiyi-acmadi-aniden-hizlanarak-yolculari-dusurdu-1079422003.html

Şoförden yanlış minibüse binen yolcuya tepki: Kapıyı açmadı, aniden hızlanarak yolcuları düşürdü

Şoförden yanlış minibüse binen yolcuya tepki: Kapıyı açmadı, aniden hızlanarak yolcuları düşürdü

Esenyurt'ta çocukları ile minibüse binen yabancı uyruklu kadın, bir süre sonra yanlış araca bindiğini fark ederek inmek istedi. Ücret ödemeden inmek istediği... 08.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-08T12:16+0300

2024-01-08T12:16+0300

2024-01-08T12:16+0300

türkiye

esenyurt

dolmuş

minibüs

yolcu

kavga

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Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu kadın çocukları ile minibüse binip Esenyurt Dereyolu mevkiinde ineceğini söyledi. Sürücü o yolcuyu aracına aldı. Bir süre sonra yolcunun minibüsün Dereyolundan geçmediğini anlamasıyla kadın çocuklarıyla inmek istedi. Ücretini alamayan sürücü, bu duruma sinirlenip kapıyı kapattı. Kadın araca vurmaya başlarken şoförün bir anda hızlanmasıyla kadın ve çocuğu yere düştü. Yere düşen kadın bağırmaya başlarken duruma diğer yolcularda tepki gösterdi. Sürücü ile kadın arasında tartışma çıkarken şoför, kadını indirmeyeceğini ve son durağa kadar götüreceğini söyledi. Olaylar esnasında diğer yolcular da şoföre tepki gösterdi.

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türkiye

esenyurt

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esenyurt, dolmuş, minibüs, yolcu, kavga