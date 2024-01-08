https://sputniknews.com.tr/20240108/soforden-yanlis-minibuse-binen-yolcuya-tepki-kapiyi-acmadi-aniden-hizlanarak-yolculari-dusurdu-1079422003.html
Şoförden yanlış minibüse binen yolcuya tepki: Kapıyı açmadı, aniden hızlanarak yolcuları düşürdü
Şoförden yanlış minibüse binen yolcuya tepki: Kapıyı açmadı, aniden hızlanarak yolcuları düşürdü
Esenyurt'ta çocukları ile minibüse binen yabancı uyruklu kadın, bir süre sonra yanlış araca bindiğini fark ederek inmek istedi. Ücret ödemeden inmek istediği... 08.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-08T12:16+0300
2024-01-08T12:16+0300
2024-01-08T12:16+0300
türkiye
esenyurt
dolmuş
minibüs
yolcu
kavga
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Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu kadın çocukları ile minibüse binip Esenyurt Dereyolu mevkiinde ineceğini söyledi. Sürücü o yolcuyu aracına aldı. Bir süre sonra yolcunun minibüsün Dereyolundan geçmediğini anlamasıyla kadın çocuklarıyla inmek istedi. Ücretini alamayan sürücü, bu duruma sinirlenip kapıyı kapattı. Kadın araca vurmaya başlarken şoförün bir anda hızlanmasıyla kadın ve çocuğu yere düştü. Yere düşen kadın bağırmaya başlarken duruma diğer yolcularda tepki gösterdi. Sürücü ile kadın arasında tartışma çıkarken şoför, kadını indirmeyeceğini ve son durağa kadar götüreceğini söyledi. Olaylar esnasında diğer yolcular da şoföre tepki gösterdi.
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esenyurt, dolmuş, minibüs, yolcu, kavga
esenyurt, dolmuş, minibüs, yolcu, kavga
Şoförden yanlış minibüse binen yolcuya tepki: Kapıyı açmadı, aniden hızlanarak yolcuları düşürdü
Esenyurt'ta çocukları ile minibüse binen yabancı uyruklu kadın, bir süre sonra yanlış araca bindiğini fark ederek inmek istedi. Ücret ödemeden inmek istediği için sinirlenen sürücü, bu durum karşısında kapıyı açmayıp bir anda hızlanmasıyla kadın ve çocuğu araç içinde yere düştü.
Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Fatih Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre yabancı uyruklu kadın çocukları ile minibüse binip Esenyurt Dereyolu mevkiinde ineceğini söyledi. Sürücü o yolcuyu aracına aldı.
Bir süre sonra yolcunun minibüsün Dereyolundan geçmediğini anlamasıyla kadın çocuklarıyla inmek istedi. Ücretini alamayan sürücü, bu duruma sinirlenip kapıyı kapattı.
Kadın araca vurmaya başlarken şoförün bir anda hızlanmasıyla kadın ve çocuğu yere düştü. Yere düşen kadın bağırmaya başlarken duruma diğer yolcularda tepki gösterdi. Sürücü ile kadın arasında tartışma çıkarken şoför, kadını indirmeyeceğini ve son durağa kadar götüreceğini söyledi.
Olaylar esnasında diğer yolcular da şoföre tepki gösterdi.