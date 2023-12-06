https://sputniknews.com.tr/20231206/otobuste-kadin-yolcularin-biber-gazli-kavgasi-biri-hastaneye-digeri-polis-merkezine-goturuldu-1078156779.html

Otobüste kadın yolcuların biber gazlı kavgası: Biri hastaneye, diğeri polis merkezine götürüldü

Otobüste kadın yolcuların biber gazlı kavgası: Biri hastaneye, diğeri polis merkezine götürüldü

İETT otobüsünde bir kadın yolcu tartıştığı kadın yolcuya biber gazı sıktı. Otobüsü saran gazın etkisiyle yolcuların hepsi aracı boşalttı. 06.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-06T23:49+0300

2023-12-06T23:49+0300

2023-12-06T23:50+0300

türkiye

biber gazı

otobüs

iett

kadın

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Seyir halinde olan otobüste iki kadın yolcu arasında yer verme tartışması yaşandı. Kadınlardan biri, çantasından çıkardığı biber gazını diğer kadının yüzüne sıktı.Sıkılan biber gazı otobüsteki diğer yolcuları da etkilerken şoför otobüsü durdurarak yolcuları tahliye etti.Yüzüne biber gazı sıkılan kadın fenalaşınca diğer yolcuların yardımıyla çevredeki bir iş yerine götürüldü.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Fenalaşan kadın ambulansla hastaneye biber gazını sıkan kadın ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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biber gazı, otobüs, iett, kadın