https://sputniknews.com.tr/20240108/siddetli-firtina-suruyor-istanbulda-vapur-seferleri-iptal-mi-1079414607.html
Şiddetli fırtına sürüyor: İstanbul'da vapur seferleri iptal mi?
Şiddetli fırtına sürüyor: İstanbul'da vapur seferleri iptal mi?
Beşiktaş-Adalar ile Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş seferleri ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacak. 08.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-08T07:29+0300
2024-01-08T07:29+0300
2024-01-08T07:50+0300
yaşam
vapur
istanbul
iptal
son dakika
fırtına
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İstanbul'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle Beşiktaş-Adalar ile Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş seferleri yapılamayacak.Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları sebebiyle Beşiktaş-Adalar ile Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20240108/sicakliklarda-rekor-dusus-geliyor-3-buyuksehir-dahil-tum-turkiye-kara-teslim-olacak-1079414776.html
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Şiddetli fırtına sürüyor: İstanbul'da vapur seferleri iptal mi?
07:29 08.01.2024 (güncellendi: 07:50 08.01.2024)
Beşiktaş-Adalar ile Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş seferleri ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacak.
İstanbul'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle Beşiktaş-Adalar ile Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş seferleri yapılamayacak.
Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları sebebiyle Beşiktaş-Adalar ile Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.