https://sputniknews.com.tr/20240108/siddetli-firtina-suruyor-istanbulda-vapur-seferleri-iptal-mi-1079414607.html

Şiddetli fırtına sürüyor: İstanbul'da vapur seferleri iptal mi?

Şiddetli fırtına sürüyor: İstanbul'da vapur seferleri iptal mi?

Beşiktaş-Adalar ile Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş seferleri ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacak. 08.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-08T07:29+0300

2024-01-08T07:29+0300

2024-01-08T07:50+0300

yaşam

vapur

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fırtına

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İstanbul'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle Beşiktaş-Adalar ile Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş seferleri yapılamayacak.Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları sebebiyle Beşiktaş-Adalar ile Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

https://sputniknews.com.tr/20240108/sicakliklarda-rekor-dusus-geliyor-3-buyuksehir-dahil-tum-turkiye-kara-teslim-olacak-1079414776.html

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