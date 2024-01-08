https://sputniknews.com.tr/20240108/sicakliklarda-rekor-dusus-geliyor-3-buyuksehir-dahil-tum-turkiye-kara-teslim-olacak-1079414776.html

Sıcaklıklarda rekor düşüş geliyor: 3 büyükşehir dahil tüm Türkiye kara teslim olacak

Sıcaklıklarda rekor düşüş geliyor: 3 büyükşehir dahil tüm Türkiye kara teslim olacak

Türkiye, yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava sisteminin etkisi altına giriyor. Çarşamba günü ise İstanbul, Ankara ve İzmir’in yanı sıra... 08.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-08T07:47+0300

2024-01-08T07:47+0300

2024-01-08T07:47+0300

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Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. İstanbul'da dün fırtınadan kaynaklı Beşiktaş-Adalar, Bostancı-Moda-Karaköy- Kabataş ve Maltepe-Adalar vapur seferleri iptal edildi. Artık gözler 'kar ne zaman yağacak' sorusunda. Beklenen kar geliyor. Yarın karla karışık yağmur etkili olacak, çarşamba günü ise kar yağışı etkisini artıracak.Hava sıcaklığı ülke genelinde 10 derece birden düşerek mevsim normallerinde seyredecek.Hava Tahmin Uzmanı Serdar Yıldırım kar yağışı beklenen bölgelerle ilgili şu bilgileri verdi:Çarşamba kar geliyor, bu hafta hava nasıl olacak?Kutup soğukları yoldaKente kasımda yağan karın özellikle Pendik, Ümraniye, Beykoz, Üsküdar, Kartal, Silivri, Çatalca, Başakşehir gibi bölgelerinin yüksek kesimlerinde etkili olduğunu hatırlatan İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi ve Meteoroloji Mühendisi Güven Özdemir, "Balkanlar üzerinden gelen yeni soğuk hava kütlesi önümüzdeki haftayla birlikte Türkiye'ye, Batı Karadeniz ve Trakya üzerinden giriş yapacak. Stratosferdeki ısınmanın devam etmesi, kutup girdabının yavaşlamasına ve bozulmasına neden olduğu için kutup soğuklarının Avrupa veya Sibirya üzerinden gelme ihtimali artıyor" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240108/siddetli-firtina-suruyor-istanbulda-vapur-seferleri-iptal-mi-1079414607.html

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