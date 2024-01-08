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Sıcaklıklarda rekor düşüş geliyor: 3 büyükşehir dahil tüm Türkiye kara teslim olacak
Sıcaklıklarda rekor düşüş geliyor: 3 büyükşehir dahil tüm Türkiye kara teslim olacak
Türkiye, yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava sisteminin etkisi altına giriyor. Çarşamba günü ise İstanbul, Ankara ve İzmir’in yanı sıra... 08.01.2024, Sputnik Türkiye
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Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. İstanbul'da dün fırtınadan kaynaklı Beşiktaş-Adalar, Bostancı-Moda-Karaköy- Kabataş ve Maltepe-Adalar vapur seferleri iptal edildi. Artık gözler 'kar ne zaman yağacak' sorusunda. Beklenen kar geliyor. Yarın karla karışık yağmur etkili olacak, çarşamba günü ise kar yağışı etkisini artıracak.Hava sıcaklığı ülke genelinde 10 derece birden düşerek mevsim normallerinde seyredecek.Hava Tahmin Uzmanı Serdar Yıldırım kar yağışı beklenen bölgelerle ilgili şu bilgileri verdi:Çarşamba kar geliyor, bu hafta hava nasıl olacak?Kutup soğukları yoldaKente kasımda yağan karın özellikle Pendik, Ümraniye, Beykoz, Üsküdar, Kartal, Silivri, Çatalca, Başakşehir gibi bölgelerinin yüksek kesimlerinde etkili olduğunu hatırlatan İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi ve Meteoroloji Mühendisi Güven Özdemir, "Balkanlar üzerinden gelen yeni soğuk hava kütlesi önümüzdeki haftayla birlikte Türkiye'ye, Batı Karadeniz ve Trakya üzerinden giriş yapacak. Stratosferdeki ısınmanın devam etmesi, kutup girdabının yavaşlamasına ve bozulmasına neden olduğu için kutup soğuklarının Avrupa veya Sibirya üzerinden gelme ihtimali artıyor" ifadelerini kullandı.
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Sıcaklıklarda rekor düşüş geliyor: 3 büyükşehir dahil tüm Türkiye kara teslim olacak

07:47 08.01.2024
© AAİstiklal Caddesi, kar
İstiklal Caddesi, kar - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2024
© AA
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Türkiye, yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava sisteminin etkisi altına giriyor. Çarşamba günü ise İstanbul, Ankara ve İzmir’in yanı sıra tüm yurtta kar yağışı bekleniyor.
Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. İstanbul'da dün fırtınadan kaynaklı Beşiktaş-Adalar, Bostancı-Moda-Karaköy- Kabataş ve Maltepe-Adalar vapur seferleri iptal edildi.
Artık gözler 'kar ne zaman yağacak' sorusunda. Beklenen kar geliyor. Yarın karla karışık yağmur etkili olacak, çarşamba günü ise kar yağışı etkisini artıracak.
Hava sıcaklığı ülke genelinde 10 derece birden düşerek mevsim normallerinde seyredecek.
Hava Tahmin Uzmanı Serdar Yıldırım kar yağışı beklenen bölgelerle ilgili şu bilgileri verdi:
"Karadeniz üzerinden gelen yağışlı havayla birlikte yarın öğle saatlerinden itibaren yurdun kuzey batı kesimlerinden başlayarak karla karışık yağmur ve yer yar kar yağışı olması bekleniyor. Kar yağışı yurdun kuzey bölgelerinde daha yoğun hissedilecek. Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Batı Karadeniz’in iç kesimleri Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda kuvvetli olma ihtimali yüksek."

Çarşamba kar geliyor, bu hafta hava nasıl olacak?

Yarından Marmara'nın batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışı bekleniyor. Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kar yağışı diğer yerler yağmurlu geçecek. Yer yer Karadeniz'in batısı, Ege, Marmara, Akdeniz'de yağışlar kuvvetli olacak. Çarşamba günü ise tüm yurtta kar yağışı bekleniyor.
Türkiye genelinde en etkili kar yağışı salı ve çarşamba günü Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde etkisini gösterecek. Perşembe günü kar ülkeyi terk ediyor.
İstanbul'da salı günü yağmurla başlayan yağış gece saatlerinden itibaren yükseklerde karla karşılık yağmur yapacak. Çarşamba yağmurlu ve yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu olacak.
İstanbul salı altı derece, çarşamba en yüksek beş, en düşük 3 derece olacak. İzmir'de kuvvetli sağanak bekleniyor. Sıcaklıklar 9 dereceye kadar düşüyor.

Kutup soğukları yolda

Kente kasımda yağan karın özellikle Pendik, Ümraniye, Beykoz, Üsküdar, Kartal, Silivri, Çatalca, Başakşehir gibi bölgelerinin yüksek kesimlerinde etkili olduğunu hatırlatan İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi ve Meteoroloji Mühendisi Güven Özdemir, "Balkanlar üzerinden gelen yeni soğuk hava kütlesi önümüzdeki haftayla birlikte Türkiye'ye, Batı Karadeniz ve Trakya üzerinden giriş yapacak. Stratosferdeki ısınmanın devam etmesi, kutup girdabının yavaşlamasına ve bozulmasına neden olduğu için kutup soğuklarının Avrupa veya Sibirya üzerinden gelme ihtimali artıyor" ifadelerini kullandı.
arabalı vapur - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2024
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Şiddetli fırtına sürüyor: İstanbul'da vapur seferleri iptal mi?
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