https://sputniknews.com.tr/20240108/selda-bagcanin-konser-provasi-kiyafeti-yorumu-ne-var-1079418875.html

Selda Bağcan'ın konser provası kıyafeti yorumu: 'Ne var?'

Selda Bağcan'ın konser provası kıyafeti yorumu: 'Ne var?'

Usta sanatçı Selda Bağcan'ın konser provası için seçtiği kıyafet sosyal medya kullanıcılarının gündemindeydi. Başörtülü haliyle görüntüleri paylaşılan Bağcan... 08.01.2024, Sputnik Türkiye

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yaşam

selda bağcan

stil

başörtü

şarkıcı

sanatçı

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Selda Bağcan, bir konser öncesi provada giydiği kıyafetle gündem oldu.Bağcan kısa sürede, trendler arasına girdi.Kimileri Bağcan’ın sanatsal kimliğini ve özgün tarzını yansıtması nedeniyle kıyafetini beğenirken, kimileri de şaşkınlıklarını dile getirdi.Sosyal medya gündem olduğunu öğrenen Selda Bağcan da "Konser provası sırasında saçlarım bigudi ile sarılı olduğu için başörtüsü takmıştım. Ne var bu kadar şaşıracak" diye yanıt verdi.

https://sputniknews.com.tr/20240108/masterchef-all-star-sampiyonu-kim-oldu-1079418074.html

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Sputnik Türkiye

selda bağcan, stil, başörtü, şarkıcı, sanatçı