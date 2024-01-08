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https://sputniknews.com.tr/20240108/masterchef-all-star-sampiyonu-kim-oldu-1079418074.html
MasterChef All Star şampiyonu belli oldu
MasterChef All Star şampiyonu belli oldu
MasterChef All Star mücadelesi 7 Ocak 2024 tarihinde sona erdi, sezonun birincisi belli oldu. Kıyasıya rekabetin yaşandığı final gecesinde Tahsin ve Esra... 08.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-08T10:00+0300
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masterchef
acun ilıcalı
esra tokel
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yemek
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MasterChef All Star şampiyonu 7 Ocak 2024 tarihli 198. bölümde belli oldu. Aylar süren rekabette sona kalan iki yarışmacı Esra ve Tahsin son kez tezgah başına geçtiler. Final yemeğinde şeflerden en yüksek puanı alan yarışmacı MasterChef All Star şampiyonu oldu.Masterchef şampiyonu kim oldu?Heyecan dozunun yükseldiği final bölümünün sonunda kazanan ismi Mehmet Yalçınkaya açıkladı. Yalçınkaya şampiyonu; "2024'ün All Star'ı Esra" sözüyle duyurdu."Jüri üyelerinden 69,5 puan alarak şampiyon olan Esra, duygularını dile getirdi ve kendisini destekleyen arkadaşlarına teşekkür etti.'Bu kupa kendine güvenen tüm kadınların'Şampiyonluk konuşması yapan Esra; "İnanılmaz bir duygu, çok yorucu, mücadeleci bir yolculuktu. En uzun sezon oldu, "bunun sonu hiç gelmeyecek mi?" dedim ama mücadelemi hiç bırakmadım. Bu kupa benim gibi evinin mutfağından çıkıp gelen, kendine güvenen tüm kadınların." ifadelerini kullandı.Esra Tokelli kimdir?Programda hazırladığı yemeklerle dikkat çeken MasterChef Esra İstanbul doğumludur. 46 yaşında olan Esra Tokelli'nin 24 yaşında bir oğlu bulunuyor.Aşçılıkla ilgilenen Esra Tokelli, bir dönem yayınlanan Seda Sayan’ın sunduğu Yemekteyiz yarışmasına da katılmış ve birinci olmuştur.Yemek yapmayı ve vaktinin çoğunu mutfakta geçirdiğini belirten Esra Tokelli, MasterChef'e bu yüzden katıldığını ifade etmişti.Kendisine ait bir restoranı olan MasterChef Esra, yemeklerini sosyal medya hesabından paylaşıyor.
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masterchef şampiyonu kim oldu?,masterchef şampiyonu kim oldu,esra tokelli kimdir?

MasterChef All Star şampiyonu belli oldu

10:00 08.01.2024 (güncellendi: 10:11 08.01.2024)
© AAMasterChef All Star
MasterChef All Star - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2024
© AA
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MasterChef All Star mücadelesi 7 Ocak 2024 tarihinde sona erdi, sezonun birincisi belli oldu. Kıyasıya rekabetin yaşandığı final gecesinde Tahsin ve Esra, şampiyonluk mücadelesi verdi. Peki, MasterChef All Star şampiyonu kim oldu? İşte MasterChef birincisi olan yarışmacı
MasterChef All Star şampiyonu 7 Ocak 2024 tarihli 198. bölümde belli oldu. Aylar süren rekabette sona kalan iki yarışmacı Esra ve Tahsin son kez tezgah başına geçtiler. Final yemeğinde şeflerden en yüksek puanı alan yarışmacı MasterChef All Star şampiyonu oldu.

Masterchef şampiyonu kim oldu?

Heyecan dozunun yükseldiği final bölümünün sonunda kazanan ismi Mehmet Yalçınkaya açıkladı. Yalçınkaya şampiyonu; "2024'ün All Star'ı Esra" sözüyle duyurdu."
Jüri üyelerinden 69,5 puan alarak şampiyon olan Esra, duygularını dile getirdi ve kendisini destekleyen arkadaşlarına teşekkür etti.

'Bu kupa kendine güvenen tüm kadınların'

Şampiyonluk konuşması yapan Esra; "İnanılmaz bir duygu, çok yorucu, mücadeleci bir yolculuktu. En uzun sezon oldu, "bunun sonu hiç gelmeyecek mi?" dedim ama mücadelemi hiç bırakmadım. Bu kupa benim gibi evinin mutfağından çıkıp gelen, kendine güvenen tüm kadınların." ifadelerini kullandı.

Esra Tokelli kimdir?

Programda hazırladığı yemeklerle dikkat çeken MasterChef Esra İstanbul doğumludur. 46 yaşında olan Esra Tokelli'nin 24 yaşında bir oğlu bulunuyor.

Aşçılıkla ilgilenen Esra Tokelli, bir dönem yayınlanan Seda Sayan’ın sunduğu Yemekteyiz yarışmasına da katılmış ve birinci olmuştur.

Yemek yapmayı ve vaktinin çoğunu mutfakta geçirdiğini belirten Esra Tokelli, MasterChef'e bu yüzden katıldığını ifade etmişti.

Kendisine ait bir restoranı olan MasterChef Esra, yemeklerini sosyal medya hesabından paylaşıyor.
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