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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240108/murat-kurumdan-aday-olarak-ilk-aciklama-ulasim-cilesini-bitirecegiz-kentsel-1079415539.html
Murat Kurum seçim çalışmalarına bugün başladı: 'Ulaşım çilesini bitireceğiz'
Murat Kurum seçim çalışmalarına bugün başladı: 'Ulaşım çilesini bitireceğiz'
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, seçim çalışmalarına bugün itibarıyla başladı. Gazetecilere açıklamalarda... 08.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-08T08:32+0300
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2024 türkiye yerel seçimleri
murat kurum
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seçim
yerel seçim
31 mart yerel seçimleri
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Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum Eyüpsultan Camii’ndeki sabah namazı sonrası açıklamalarda bulundu. "Birikim ve tecrübemizle birlikte geleceğiz" diyen Kurum, "Ulaşım çilesini bitireceğiz" ifadelerini kullandı.Kurum'un açıklamaları şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20240108/iki-bakanliktan-iki-ayri-aciklama-seyyanen-zam-kok-aylik-en-dusuk-emekli-maasi-hesaplamasi-1079415367.html
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murat kurum, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), açıklama, belediye, belediye başkanı, belediye başkan adaylığı, seçim, yerel seçim, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, ak parti

Murat Kurum seçim çalışmalarına bugün başladı: 'Ulaşım çilesini bitireceğiz'

08:32 08.01.2024 (güncellendi: 09:41 08.01.2024)
© İHA / EMRE SERTDEMİR - METİN BAŞARÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2024
© İHA / EMRE SERTDEMİR - METİN BAŞAR
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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, seçim çalışmalarına bugün itibarıyla başladı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurum, "Birikim ve tecrübemizle birlikte geleceğiz" dedi.
Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum Eyüpsultan Camii’ndeki sabah namazı sonrası açıklamalarda bulundu. "Birikim ve tecrübemizle birlikte geleceğiz" diyen Kurum, "Ulaşım çilesini bitireceğiz" ifadelerini kullandı.
Kurum'un açıklamaları şöyle:
Aynı anlayışla milletimizin yanında olacağız. Dualarla başlayacağız, dualarla bitireceğiz. Hep milletimizin zor gününde yanında olduk, yine İstanbulluların bize ihtiyaç duyduğu her anda yanlarında olacağız. Bizi hep sokakta göreceksiniz, ulaşım çilesini bitirirken göreceksiniz. Milletimizle gönül gönüle bu süreci yürüteceğiz.

Aylardır çalışmalar yapıyoruz, milletimiz sorunlarını not ettik. Uzman arkadaşlarla bunları değerlendirdik. Ecdadın sorunları olarak eserlere sahip çıkacağız. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Eminiz ki İstanbul'un kaybolan 5 yılını hızlı bir şekilde acil eylem planını ortaya koyarak yürüteceğiz.
EYT - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2024
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