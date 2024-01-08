https://sputniknews.com.tr/20240108/murat-kurumdan-aday-olarak-ilk-aciklama-ulasim-cilesini-bitirecegiz-kentsel-1079415539.html
Murat Kurum seçim çalışmalarına bugün başladı: 'Ulaşım çilesini bitireceğiz'
Murat Kurum seçim çalışmalarına bugün başladı: 'Ulaşım çilesini bitireceğiz'
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, seçim çalışmalarına bugün itibarıyla başladı. Gazetecilere açıklamalarda... 08.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-08T08:32+0300
2024-01-08T08:32+0300
2024-01-08T09:41+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
murat kurum
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
açıklama
belediye
belediye başkanı
belediye başkan adaylığı
seçim
yerel seçim
31 mart yerel seçimleri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/13/1071283650_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b5e445a03dfcfdf4bb2291d0bc30fa00.jpg
Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum Eyüpsultan Camii’ndeki sabah namazı sonrası açıklamalarda bulundu. "Birikim ve tecrübemizle birlikte geleceğiz" diyen Kurum, "Ulaşım çilesini bitireceğiz" ifadelerini kullandı.Kurum'un açıklamaları şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20240108/iki-bakanliktan-iki-ayri-aciklama-seyyanen-zam-kok-aylik-en-dusuk-emekli-maasi-hesaplamasi-1079415367.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/13/1071283650_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_3d8821dc47632b7c098859be1e41390d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
murat kurum, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), açıklama, belediye, belediye başkanı, belediye başkan adaylığı, seçim, yerel seçim, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, ak parti
murat kurum, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), açıklama, belediye, belediye başkanı, belediye başkan adaylığı, seçim, yerel seçim, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, ak parti
Murat Kurum seçim çalışmalarına bugün başladı: 'Ulaşım çilesini bitireceğiz'
08:32 08.01.2024 (güncellendi: 09:41 08.01.2024)
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, seçim çalışmalarına bugün itibarıyla başladı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurum, "Birikim ve tecrübemizle birlikte geleceğiz" dedi.
Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum Eyüpsultan Camii’ndeki sabah namazı sonrası açıklamalarda bulundu. "Birikim ve tecrübemizle birlikte geleceğiz" diyen Kurum, "Ulaşım çilesini bitireceğiz" ifadelerini kullandı.
Kurum'un açıklamaları şöyle:
Aynı anlayışla milletimizin yanında olacağız. Dualarla başlayacağız, dualarla bitireceğiz. Hep milletimizin zor gününde yanında olduk, yine İstanbulluların bize ihtiyaç duyduğu her anda yanlarında olacağız. Bizi hep sokakta göreceksiniz, ulaşım çilesini bitirirken göreceksiniz. Milletimizle gönül gönüle bu süreci yürüteceğiz.
Aylardır çalışmalar yapıyoruz, milletimiz sorunlarını not ettik. Uzman arkadaşlarla bunları değerlendirdik. Ecdadın sorunları olarak eserlere sahip çıkacağız. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Eminiz ki İstanbul'un kaybolan 5 yılını hızlı bir şekilde acil eylem planını ortaya koyarak yürüteceğiz.