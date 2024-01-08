https://sputniknews.com.tr/20240108/kredi-karti-borcunda-rekor-1-trilyon-lirayi-asti-1079428669.html
Kredi kartı borcunda rekor: 1 trilyon lirayı aştı
Kredi kartı borcunda rekor: 1 trilyon lirayı aştı
Kredilerin frenlendiği 2023 yılında bireysel borçlanmada ağırlık kredi kartına kaydı. Kredi kartı borcu geçen yıla göre 2,5 kat artışla 1 trilyon TL'yi aşarak... 08.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-08T15:33+0300
2024-01-08T15:33+0300
2024-01-08T15:33+0300
ekonomi
kredi kartı
kredi
bddk
bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)
bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu (bddk)
konut
ekonomi
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Seçim sonrası yeni ekonomi yönetimi para politikasını sıkılaştırdı. Yüksek faiz ve bazı sıkılaşma adımlarıyla birlikte kredi kullanımı azaldı. Ancak azalan kredilerin yerini kredi kartları aldı.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, kredi kartı borçluluğu 2023 yılında rekor seviyeye yükseldi. 2022 yılında 446 milyar lira olan toplam kredi kartı borcu miktarı, 2023 sonunda 2,5 kat artarak 1,1 trilyon lirayı aştı.Tüketici kredileri daraldıKart borçlarındaki artışa karşın ihtiyaç kredilerindeki azalma dikkat çekti.Bu dönemde tüketici kredileri yüzde 12 daraldı.BDDK'nın 2023 yılı verilerinde taşıt kredilerinde genişleme göze çarpıyor.Tşıt kredileri 2023'te yüzde 93 arttı.Konut kredisi durma noktasındaAynı yıl konut kredileri ise adeta durma noktasına geldi. Yıl genelinde konut kredileri yalnızca yüzde 22 büyüdü. Enflasyondan arındırıldığında bu oran yüzde 26'lık daralma anlamına geliyor.2023 borçluluk karnesi incelendiğinde ise bireysel kredilerin ve kartların borç toplamı 2,7 trilyon liraya ulaşıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240108/istanbulda-toplu-ulasima-zam-1079428530.html
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kredi kartı, kredi, bddk, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu (bddk), konut, ekonomi
kredi kartı, kredi, bddk, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu (bddk), konut, ekonomi
Kredi kartı borcunda rekor: 1 trilyon lirayı aştı
Kredilerin frenlendiği 2023 yılında bireysel borçlanmada ağırlık kredi kartına kaydı. Kredi kartı borcu geçen yıla göre 2,5 kat artışla 1 trilyon TL'yi aşarak rekor seviyeye ulaştı.
Seçim sonrası yeni ekonomi yönetimi para politikasını sıkılaştırdı. Yüksek faiz ve bazı sıkılaşma adımlarıyla birlikte kredi kullanımı azaldı. Ancak azalan kredilerin yerini kredi kartları aldı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, kredi kartı borçluluğu 2023 yılında rekor seviyeye yükseldi. 2022 yılında 446 milyar lira olan toplam kredi kartı borcu miktarı, 2023 sonunda 2,5 kat artarak 1,1 trilyon lirayı aştı.
Tüketici kredileri daraldı
Kart borçlarındaki artışa karşın ihtiyaç kredilerindeki azalma dikkat çekti.
Bu dönemde tüketici kredileri yüzde 12 daraldı.
BDDK'nın 2023 yılı verilerinde taşıt kredilerinde genişleme göze çarpıyor.
Tşıt kredileri 2023'te yüzde 93 arttı.
Konut kredisi durma noktasında
Aynı yıl konut kredileri ise adeta durma noktasına geldi. Yıl genelinde konut kredileri yalnızca yüzde 22 büyüdü. Enflasyondan arındırıldığında bu oran yüzde 26'lık daralma anlamına geliyor.
2023 borçluluk karnesi incelendiğinde ise bireysel kredilerin ve kartların borç toplamı 2,7 trilyon liraya ulaşıyor.