https://sputniknews.com.tr/20240108/kredi-karti-borcunda-rekor-1-trilyon-lirayi-asti-1079428669.html

Kredi kartı borcunda rekor: 1 trilyon lirayı aştı

Kredi kartı borcunda rekor: 1 trilyon lirayı aştı

Kredilerin frenlendiği 2023 yılında bireysel borçlanmada ağırlık kredi kartına kaydı. Kredi kartı borcu geçen yıla göre 2,5 kat artışla 1 trilyon TL'yi aşarak... 08.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-08T15:33+0300

2024-01-08T15:33+0300

2024-01-08T15:33+0300

ekonomi

kredi kartı

kredi

bddk

bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)

bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu (bddk)

konut

ekonomi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/03/1074341232_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_3de09d3b7ea5b664701bcd213c8c37dc.jpg

Seçim sonrası yeni ekonomi yönetimi para politikasını sıkılaştırdı. Yüksek faiz ve bazı sıkılaşma adımlarıyla birlikte kredi kullanımı azaldı. Ancak azalan kredilerin yerini kredi kartları aldı.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, kredi kartı borçluluğu 2023 yılında rekor seviyeye yükseldi. 2022 yılında 446 milyar lira olan toplam kredi kartı borcu miktarı, 2023 sonunda 2,5 kat artarak 1,1 trilyon lirayı aştı.Tüketici kredileri daraldıKart borçlarındaki artışa karşın ihtiyaç kredilerindeki azalma dikkat çekti.Bu dönemde tüketici kredileri yüzde 12 daraldı.BDDK'nın 2023 yılı verilerinde taşıt kredilerinde genişleme göze çarpıyor.Tşıt kredileri 2023'te yüzde 93 arttı.Konut kredisi durma noktasındaAynı yıl konut kredileri ise adeta durma noktasına geldi. Yıl genelinde konut kredileri yalnızca yüzde 22 büyüdü. Enflasyondan arındırıldığında bu oran yüzde 26'lık daralma anlamına geliyor.2023 borçluluk karnesi incelendiğinde ise bireysel kredilerin ve kartların borç toplamı 2,7 trilyon liraya ulaşıyor.

https://sputniknews.com.tr/20240108/istanbulda-toplu-ulasima-zam-1079428530.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kredi kartı, kredi, bddk, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu (bddk), konut, ekonomi