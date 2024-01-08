https://sputniknews.com.tr/20240108/kpss-20232-tercih-sonuclari-aciklandi-1079431866.html

KPSS 2023/2 tercih sonuçları açıklandı

KPSS 2023/2 tercih sonuçları açıklandı

KPSS 2023/2 tercih sonuçları açıklandı 08.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-08T17:09+0300

2024-01-08T17:09+0300

2024-01-08T17:24+0300

türkiye

kpss

sınav

ösym

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, tercihleri 20-27 Aralık 2023'te alınan KPSS-2023/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.

https://sputniknews.com.tr/20231220/osym-duyurdu-kpss-20232-tercih-ekrani-acildi-1078640720.html

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