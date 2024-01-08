https://sputniknews.com.tr/20240108/kpss-20232-tercih-sonuclari-aciklandi-1079431866.html
KPSS 2023/2 tercih sonuçları açıklandı
KPSS 2023/2 tercih sonuçları açıklandı
KPSS 2023/2 tercih sonuçları açıklandı 08.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-08T17:09+0300
2024-01-08T17:09+0300
2024-01-08T17:24+0300
türkiye
kpss
sınav
ösym
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/19/1074926309_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_068257c1ad0a0f5e0f2d6aa32b2f678d.jpg
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, tercihleri 20-27 Aralık 2023'te alınan KPSS-2023/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.
https://sputniknews.com.tr/20231220/osym-duyurdu-kpss-20232-tercih-ekrani-acildi-1078640720.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/19/1074926309_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7a72bddffa4e9873e69a351f3af93e22.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kpss, sınav, ösym
KPSS 2023/2 tercih sonuçları açıklandı
17:09 08.01.2024 (güncellendi: 17:24 08.01.2024)
KPSS 2023/2 tercih sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, tercihleri 20-27 Aralık 2023'te alınan KPSS-2023/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.