https://sputniknews.com.tr/20240108/isvec-rusya-sinirina-zirhli-araclarla-donatilmis-800-asker-gonderecek-1079437431.html

İsveç, Rusya sınırına zırhlı araçlarla donatılmış 800 asker gönderecek

İsveç, Rusya sınırına zırhlı araçlarla donatılmış 800 asker gönderecek

İsveç’in NATO’ya üye olduktan sonra Letonya'ya, Rusya sınırına yakın bölgeye yaklaşık 800 asker göndermeyi planladığı bildirildi. 08.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-08T20:05+0300

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ulf kristersson

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Dagens Nyheter gazetesinin İsveç Başbakanı Ulf Kristersson’un açıklamasına dayandırdığı haberine göre İsveç, NATO’ya katıldıktan sonra Letonya'ya, Rusya sınırına yakın bölgeye yaklaşık 800 asker göndermeyi planlıyor.Habere göre birliğin görevi, ‘Rusya'nın saldırısını önlemek amacıyla ona gözdağı vermek’ amacıyla oluşturulan ‘müttefik grup çerçevesinde ülkenin sınırlarını korumak’ olacak. Birlik, İttifaka üye olan farklı ülkelerin kısa süreliğine bloğun en doğu kesimlerine asker konuşlandırdığı NATO'nun Geliştirilmiş İleri Varlık (EFP) gücünün bir parçası olacak.Letonya Savunma Bakanı Andris Spruds bu gelişmeyi ‘harika bir haber’ olarak niteleyerek, “NATO'nun Letonya'daki varlığı güvenliğimiz açısından hayati öneme sahip. NATO güçleri aktif caydırıcılık sağlıyor ve müttefik topraklarının her santimetresinin korunması gerektiğine dair bir mesajdır” açıklamasında bulundu.İsveç Genelkurmay Başkanı Johnny Lindfors ise askerlerin Letonya’ya 2025’ni başlarında transfer edileceğini, personelin yanı sıra personel taşıyıcıları, zırhlı muharebe araçları ve muhtemelen Leopard tankları gibi zırhlı araçların da yollanacağını belirtti.NATO'nun Geliştirilmiş İleri Varlık (EFP) gücü çerçevesinde İttifaka üye olan farklı ülkeler, kısa süreliğine bloğun en doğu kesimlerine askeri birlik konuşlandırıyor. Letonya'daki EFP kuvvetleri şu anda Kanada tarafından yönetiliyor, birlikte 2 binden fazla asker yer alıyor.

https://sputniknews.com.tr/20240108/isvec-sivil-savunma-bakani-savasa-hazir-olun-1079431593.html

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isveç, nato, letonya, araç, zırh, zırhlı araç, zırhlı araçlar, asker, ulf kristersson