https://sputniknews.com.tr/20240108/israil-ordusunun-hamasin-suriye-kolu-liderini-oldurdugu-belirtildi-1079440239.html
İsrail ordusunun Hamas’ın Suriye kolu liderini öldürdüğü belirtildi
İsrail ordusunun Hamas’ın Suriye kolu liderini öldürdüğü belirtildi
İsrail medyası, İsrail ordusunun Hamas’ın Suriye kolu lideri Hasan Akaşu’yu öldürdüğünü duyurdu. 08.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-08T22:04+0300
2024-01-08T22:04+0300
2024-01-08T22:04+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
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İsrail ordusunun düzenlediği bir saldırıyla öldürüldüğü belirtilen Hasan Akaşu’nun, Hamas kontrolünde olan ve Suriye topraklarından İsrail’e roket atan gruplara rehberlik ettiği ifade edildi.Bugün ayrıca İsrail’in Lübnan’ın güneyine gerçekleştirdiği saldırıda, Hizbullah’ın elit bölümü olan El-Rıdvan’ın baş komutanının öldürüldüğü bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20240108/hizbullahin-bir-ust-duzey-komutani-daha-israil-tarafindan-olduruldu----1079431111.html
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israil, israil-filistin
İsrail ordusunun Hamas’ın Suriye kolu liderini öldürdüğü belirtildi
İsrail medyası, İsrail ordusunun Hamas’ın Suriye kolu lideri Hasan Akaşu’yu öldürdüğünü duyurdu.
İsrail ordusunun düzenlediği bir saldırıyla öldürüldüğü belirtilen Hasan Akaşu’nun, Hamas kontrolünde olan ve Suriye topraklarından İsrail’e roket atan gruplara rehberlik ettiği ifade edildi.
Bugün ayrıca İsrail’in Lübnan’ın güneyine gerçekleştirdiği saldırıda, Hizbullah’ın elit bölümü olan El-Rıdvan’ın baş komutanının öldürüldüğü bildirildi.