https://sputniknews.com.tr/20240108/geri-donusum-tesisinde-yangin-1079428315.html

Geri dönüşüm tesisinde yangın

Geri dönüşüm tesisinde yangın

Geçtiğimiz yıl haziran ayında çıkan ve 2 gün boyunca devam eden yangın sonucu çevreye büyük zarar veren Manisa'daki geri dönüşüm tesisinde yeniden yangın... 08.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-08T15:19+0300

2024-01-08T15:19+0300

2024-01-08T15:37+0300

türkiye

manisa

geri dönüşüm

yangın

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Tesisin haziran ayında faaliyetlerinin durdurulduğu ve taşınması için ek süre verildiği ancak firmanın tahliye kararına uymadığı öğrenildi.Faaliyetleri 22 Haziran 2023 tarihinde çıkan yangın sonrası durdurulan ve geri dönüşüm lisansı iptal edilen Tekeli Geri Dönüşüm depolama alanında yeniden yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye aracının müdahalesi devam ediyor.Tesisin haziran ayında faaliyetlerinin durdurulduğu ve taşınması için ek süre verildiği ancak firmanın 28 Aralık 2023 tarihinde yapılan kontrollerinde tahliye kararına uyulmadığı ve firmaya yeniden 60 gün ek süre ve para cezası uygulandığı öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20240103/sarjda-birakilan-telefon-yangina-neden-oldu-anne-ve-4-cocugu-dumandan-etkilendi-1079270173.html

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