https://sputniknews.com.tr/20240108/geri-donusum-tesisinde-yangin-1079428315.html
Geri dönüşüm tesisinde yangın
Geri dönüşüm tesisinde yangın
Geçtiğimiz yıl haziran ayında çıkan ve 2 gün boyunca devam eden yangın sonucu çevreye büyük zarar veren Manisa'daki geri dönüşüm tesisinde yeniden yangın... 08.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-08T15:19+0300
2024-01-08T15:19+0300
2024-01-08T15:37+0300
türkiye
manisa
geri dönüşüm
yangın
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Tesisin haziran ayında faaliyetlerinin durdurulduğu ve taşınması için ek süre verildiği ancak firmanın tahliye kararına uymadığı öğrenildi.Faaliyetleri 22 Haziran 2023 tarihinde çıkan yangın sonrası durdurulan ve geri dönüşüm lisansı iptal edilen Tekeli Geri Dönüşüm depolama alanında yeniden yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye aracının müdahalesi devam ediyor.Tesisin haziran ayında faaliyetlerinin durdurulduğu ve taşınması için ek süre verildiği ancak firmanın 28 Aralık 2023 tarihinde yapılan kontrollerinde tahliye kararına uyulmadığı ve firmaya yeniden 60 gün ek süre ve para cezası uygulandığı öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20240103/sarjda-birakilan-telefon-yangina-neden-oldu-anne-ve-4-cocugu-dumandan-etkilendi-1079270173.html
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manisa, geri dönüşüm, yangın
manisa, geri dönüşüm, yangın
Geri dönüşüm tesisinde yangın
15:19 08.01.2024 (güncellendi: 15:37 08.01.2024)
Geçtiğimiz yıl haziran ayında çıkan ve 2 gün boyunca devam eden yangın sonucu çevreye büyük zarar veren Manisa'daki geri dönüşüm tesisinde yeniden yangın çıktı.
Tesisin haziran ayında faaliyetlerinin durdurulduğu ve taşınması için ek süre verildiği ancak firmanın tahliye kararına uymadığı öğrenildi.
Faaliyetleri 22 Haziran 2023 tarihinde çıkan yangın sonrası durdurulan ve geri dönüşüm lisansı iptal edilen Tekeli Geri Dönüşüm depolama alanında yeniden yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye aracının müdahalesi devam ediyor.
Tesisin haziran ayında faaliyetlerinin durdurulduğu ve taşınması için ek süre verildiği ancak firmanın 28 Aralık 2023 tarihinde yapılan kontrollerinde tahliye kararına uyulmadığı ve firmaya yeniden 60 gün ek süre ve para cezası uygulandığı öğrenildi.