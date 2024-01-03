https://sputniknews.com.tr/20240103/sarjda-birakilan-telefon-yangina-neden-oldu-anne-ve-4-cocugu-dumandan-etkilendi-1079270173.html

Şarjda bırakılan telefon yangına neden oldu: Anne ve 4 çocuğu dumandan etkilendi

Şarjda bırakılan telefon yangına neden oldu: Anne ve 4 çocuğu dumandan etkilendi

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir evde şarjda unutulan telefonun bataryasının patlaması sonucu çıkan yangında anne ve 4 çocuğu dumandan etkilendi. 03.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-03T02:10+0300

2024-01-03T02:10+0300

2024-01-03T02:10+0300

türkiye

diyarbakır

bağlar

şarj

şarj aleti

telefon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/03/1079269841_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_a851dee0ffb813acb4368d3a61ceded6.jpg

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde meydana gelen olayda, telefonu şarja taktıktan sonra uyuyan anne 30 yaşındaki Ruken K. ile 4 çocuğu bataryanın patlaması sonucu çıkan yangınla uyandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine yangın yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen anne ve çocuklara olay yerinde oksijen takviyesi verdikten sonra Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi ve Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

https://sputniknews.com.tr/20240102/ibbden-telefonlara-gelen-mesajlarla-ilgili-uyari-hicbir-islem-yapilmamali-1079266340.html

türkiye

diyarbakır

bağlar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

diyarbakır, bağlar, şarj, şarj aleti, telefon