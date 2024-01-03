https://sputniknews.com.tr/20240103/sarjda-birakilan-telefon-yangina-neden-oldu-anne-ve-4-cocugu-dumandan-etkilendi-1079270173.html
Şarjda bırakılan telefon yangına neden oldu: Anne ve 4 çocuğu dumandan etkilendi
Şarjda bırakılan telefon yangına neden oldu: Anne ve 4 çocuğu dumandan etkilendi
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir evde şarjda unutulan telefonun bataryasının patlaması sonucu çıkan yangında anne ve 4 çocuğu dumandan etkilendi. 03.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-03T02:10+0300
2024-01-03T02:10+0300
2024-01-03T02:10+0300
türkiye
diyarbakır
bağlar
şarj
şarj aleti
telefon
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde meydana gelen olayda, telefonu şarja taktıktan sonra uyuyan anne 30 yaşındaki Ruken K. ile 4 çocuğu bataryanın patlaması sonucu çıkan yangınla uyandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine yangın yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen anne ve çocuklara olay yerinde oksijen takviyesi verdikten sonra Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi ve Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240102/ibbden-telefonlara-gelen-mesajlarla-ilgili-uyari-hicbir-islem-yapilmamali-1079266340.html
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diyarbakır, bağlar, şarj, şarj aleti, telefon
diyarbakır, bağlar, şarj, şarj aleti, telefon
Şarjda bırakılan telefon yangına neden oldu: Anne ve 4 çocuğu dumandan etkilendi
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir evde şarjda unutulan telefonun bataryasının patlaması sonucu çıkan yangında anne ve 4 çocuğu dumandan etkilendi.
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde meydana gelen olayda, telefonu şarja taktıktan sonra uyuyan anne 30 yaşındaki Ruken K. ile 4 çocuğu bataryanın patlaması sonucu çıkan yangınla uyandı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine yangın yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen anne ve çocuklara olay yerinde oksijen takviyesi verdikten sonra Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi ve Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırdı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.