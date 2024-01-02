https://sputniknews.com.tr/20240102/ibbden-telefonlara-gelen-mesajlarla-ilgili-uyari-hicbir-islem-yapilmamali-1079266340.html

İBB'den telefonlara gelen mesajlarla ilgili uyarı: 'Hiçbir işlem yapılmamalı'

İBB'den telefonlara gelen mesajlarla ilgili uyarı: 'Hiçbir işlem yapılmamalı'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nın adı kullanılarak cep telefonlarına dolandırıcılık mesajı atıldığına dair uyarıda... 02.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-02T21:53+0300

2024-01-02T21:53+0300

2024-01-02T21:56+0300

türkiye

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ibb

dolandırıcılık

mesaj

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1d/1075007958_17:0:646:354_1920x0_80_0_0_71a43816d010e0a888e4cbd552f55a0f.jpg

İBB, cep telefonlarına gelen e-devlet içerikli Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nın adının geçtiği mesajlarla ilgili uyardı.Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nın adı kullanılarak cep telefonlarına dolandırıcılık mesajı atıldığını belirterek uyardı.İBB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu mesajın ekran görüntüsüne de yer verilerek, "Bazı vatandaşlarımızın telefonlarına, Mezarlıklar Daire Başkanlığımızdan gelmiş gibi görünen bu mesajın ulaştığı tespit edilmiştir. Söz konusu mesajla ilgili vatandaşlarımızın hiçbir işlem yapmamasını önemle rica ederiz" ifadesi kullanıldı.

https://sputniknews.com.tr/20240102/secil-erzan-davasinda-gelisme-fatih-terim-arda-turan-gibi-isimlerin-mesaj-kayitlari-ortaya-cikti-1079262292.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ibb, dolandırıcılık, mesaj