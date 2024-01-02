https://sputniknews.com.tr/20240102/ibbden-telefonlara-gelen-mesajlarla-ilgili-uyari-hicbir-islem-yapilmamali-1079266340.html
İBB'den telefonlara gelen mesajlarla ilgili uyarı: 'Hiçbir işlem yapılmamalı'
İBB'den telefonlara gelen mesajlarla ilgili uyarı: 'Hiçbir işlem yapılmamalı'
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nın adı kullanılarak cep telefonlarına dolandırıcılık mesajı atıldığına dair uyarıda... 02.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-02T21:53+0300
2024-01-02T21:53+0300
2024-01-02T21:56+0300
türkiye
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ibb
dolandırıcılık
mesaj
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1d/1075007958_17:0:646:354_1920x0_80_0_0_71a43816d010e0a888e4cbd552f55a0f.jpg
İBB, cep telefonlarına gelen e-devlet içerikli Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nın adının geçtiği mesajlarla ilgili uyardı.Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nın adı kullanılarak cep telefonlarına dolandırıcılık mesajı atıldığını belirterek uyardı.İBB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu mesajın ekran görüntüsüne de yer verilerek, "Bazı vatandaşlarımızın telefonlarına, Mezarlıklar Daire Başkanlığımızdan gelmiş gibi görünen bu mesajın ulaştığı tespit edilmiştir. Söz konusu mesajla ilgili vatandaşlarımızın hiçbir işlem yapmamasını önemle rica ederiz" ifadesi kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240102/secil-erzan-davasinda-gelisme-fatih-terim-arda-turan-gibi-isimlerin-mesaj-kayitlari-ortaya-cikti-1079262292.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1d/1075007958_96:0:568:354_1920x0_80_0_0_d52e4b22f274ef742a0466b676ee51dd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ibb, dolandırıcılık, mesaj
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ibb, dolandırıcılık, mesaj
İBB'den telefonlara gelen mesajlarla ilgili uyarı: 'Hiçbir işlem yapılmamalı'
21:53 02.01.2024 (güncellendi: 21:56 02.01.2024)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nın adı kullanılarak cep telefonlarına dolandırıcılık mesajı atıldığına dair uyarıda bulundu.
İBB, cep telefonlarına gelen e-devlet içerikli Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nın adının geçtiği mesajlarla ilgili uyardı.
Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nın adı kullanılarak cep telefonlarına dolandırıcılık mesajı atıldığını belirterek uyardı.
İBB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu mesajın ekran görüntüsüne de yer verilerek, "Bazı vatandaşlarımızın telefonlarına, Mezarlıklar Daire Başkanlığımızdan gelmiş gibi görünen bu mesajın ulaştığı tespit edilmiştir. Söz konusu mesajla ilgili vatandaşlarımızın hiçbir işlem yapmamasını önemle rica ederiz" ifadesi kullanıldı.