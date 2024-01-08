https://sputniknews.com.tr/20240108/gazeteci-furkan-karabay-hakkinda-tahliye-karari-1079424464.html

Gazeteci Furkan Karabay hakkında tahliye kararı

Gazeteci Furkan Karabay hakkında tahliye kararı

Sarallar grubundan Barış Saral’ın yargılandığı davanın tutanağını haberleştirdiği için tutuklanan Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay hakkında tahliye kararı... 08.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-08T13:15+0300

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türkiye

furkan karabay

tutuklu

tutuklu gazeteciler

tahliye

suç

karar

gözaltı

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Gazeteci Furkan Karabay, 28 Aralık 2023’te İstanbul'da tebligat almak üzere gittiği karakolda gözaltına alınmıştı. Silivri Cezaevi'ndeki Karabay'ın gün içinde serbest bırakılması bekleniyor.İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Karabay, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Karabay, tutanakta ve haberde bir savcının adının geçmesi nedeniyle 'terörle mücadelede görev almış kişiyi hedef gösterme' ve 'İftira' ile suçlanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231229/gazeteci-furkan-karabay-tutuklandi-1079180651.html

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furkan karabay, tutuklu, tutuklu gazeteciler, tahliye, suç, karar, gözaltı