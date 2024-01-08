https://sputniknews.com.tr/20240108/gazeteci-furkan-karabay-hakkinda-tahliye-karari-1079424464.html
Gazeteci Furkan Karabay hakkında tahliye kararı
Gazeteci Furkan Karabay hakkında tahliye kararı
Sarallar grubundan Barış Saral’ın yargılandığı davanın tutanağını haberleştirdiği için tutuklanan Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay hakkında tahliye kararı... 08.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-08T13:15+0300
2024-01-08T13:15+0300
2024-01-08T13:45+0300
türkiye
furkan karabay
tutuklu
tutuklu gazeteciler
tahliye
suç
karar
gözaltı
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Gazeteci Furkan Karabay, 28 Aralık 2023’te İstanbul'da tebligat almak üzere gittiği karakolda gözaltına alınmıştı. Silivri Cezaevi'ndeki Karabay'ın gün içinde serbest bırakılması bekleniyor.İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Karabay, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Karabay, tutanakta ve haberde bir savcının adının geçmesi nedeniyle 'terörle mücadelede görev almış kişiyi hedef gösterme' ve 'İftira' ile suçlanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231229/gazeteci-furkan-karabay-tutuklandi-1079180651.html
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furkan karabay, tutuklu, tutuklu gazeteciler, tahliye, suç, karar, gözaltı
furkan karabay, tutuklu, tutuklu gazeteciler, tahliye, suç, karar, gözaltı
Gazeteci Furkan Karabay hakkında tahliye kararı
13:15 08.01.2024 (güncellendi: 13:45 08.01.2024)
Sarallar grubundan Barış Saral’ın yargılandığı davanın tutanağını haberleştirdiği için tutuklanan Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay hakkında tahliye kararı verildi.
Gazeteci Furkan Karabay, 28 Aralık 2023’te İstanbul'da tebligat almak üzere gittiği karakolda gözaltına alınmıştı. Silivri Cezaevi'ndeki Karabay'ın gün içinde serbest bırakılması bekleniyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Karabay, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Karabay, tutanakta ve haberde bir savcının adının geçmesi nedeniyle 'terörle mücadelede görev almış kişiyi hedef gösterme' ve 'İftira' ile suçlanmıştı.