https://sputniknews.com.tr/20231229/gazeteci-furkan-karabay-tutuklandi-1079180651.html
Gazeteci Furkan Karabay tutuklandı
Gazeteci Furkan Karabay tutuklandı
Sarallar grubuna ilişkin yargı konulu bir haber yaptıktan sonra gözaltına alınan gazeteci Furkan Karabay tutuklandı. 29.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-29T20:38+0300
2023-12-29T20:38+0300
2023-12-29T21:02+0300
türkiye
gazeteci
furkan karabay
tutuklama
tutuklanma
tutuklama kararı
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Gazeteci Furkan Karabay, Sarallar grubundan Barış Saral’ın yargılandığı davayı ve bir savcıyla ilgili suçlamaları haberleştirmişti.Gizli olmayan duruşmanın tutanaklarını haberleştiren Karabay'a "Terörle mücadelede görev almış kişiyi hedef gösterme" ve "İftira" suçlamaları yöneltildi. NTV'nin haberine göre İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Furkan Karabay tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
https://sputniknews.com.tr/20231227/teror-propagandasiyla-suclanan-kadina-sosyal-medyada-turk-bayragi-paylasma-cezasi-1079087442.html
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gazeteci, furkan karabay, tutuklama, tutuklanma, tutuklama kararı
gazeteci, furkan karabay, tutuklama, tutuklanma, tutuklama kararı
Gazeteci Furkan Karabay tutuklandı
20:38 29.12.2023 (güncellendi: 21:02 29.12.2023)
Sarallar grubuna ilişkin yargı konulu bir haber yaptıktan sonra gözaltına alınan gazeteci Furkan Karabay tutuklandı.
Gazeteci Furkan Karabay, Sarallar grubundan Barış Saral’ın yargılandığı davayı ve bir savcıyla ilgili suçlamaları haberleştirmişti.
Gizli olmayan duruşmanın tutanaklarını haberleştiren Karabay'a "Terörle mücadelede görev almış kişiyi hedef gösterme" ve "İftira" suçlamaları yöneltildi.
NTV'nin haberine
göre İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Furkan Karabay tutuklandı ve cezaevine gönderildi.