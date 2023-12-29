https://sputniknews.com.tr/20231229/gazeteci-furkan-karabay-tutuklandi-1079180651.html

Gazeteci Furkan Karabay tutuklandı

Gazeteci Furkan Karabay tutuklandı

Sarallar grubuna ilişkin yargı konulu bir haber yaptıktan sonra gözaltına alınan gazeteci Furkan Karabay tutuklandı. 29.12.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

gazeteci

furkan karabay

tutuklama

tutuklanma

tutuklama kararı

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Gazeteci Furkan Karabay, Sarallar grubundan Barış Saral’ın yargılandığı davayı ve bir savcıyla ilgili suçlamaları haberleştirmişti.Gizli olmayan duruşmanın tutanaklarını haberleştiren Karabay'a "Terörle mücadelede görev almış kişiyi hedef gösterme" ve "İftira" suçlamaları yöneltildi. NTV'nin haberine göre İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Furkan Karabay tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

https://sputniknews.com.tr/20231227/teror-propagandasiyla-suclanan-kadina-sosyal-medyada-turk-bayragi-paylasma-cezasi-1079087442.html

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gazeteci, furkan karabay, tutuklama, tutuklanma, tutuklama kararı