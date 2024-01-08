https://sputniknews.com.tr/20240108/fransa-basbakani-elisabeth-borne-istifa-etti-1079437584.html
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Başbakan Elisabeth Borne'un istifasını kabul ettiği bildirildi. 08.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-08T20:12+0300
2024-01-08T20:12+0300
2024-01-08T20:45+0300
elisabeth borne
istifa
son dakika
fransa
dünya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/10/1056418874_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f415704122d541cc2e1271df603390b0.jpg
Fransa medyası, Başbakan Elisabeth Borne’un istifa ettiğini, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da istifa dilekçesini kabul ettiğini bildirdi.Macron, X sosyal medya paylaşımında, “Sayın Başbakan, milletimize yaptığınız hizmet her gün örnek teşkil etti. Reformları cesaretle, bağlılık ve kararlılıkla hayata geçirdiniz. Kalbimin derinliklerinden teşekkür ederim” diye yazdı.Elisabeth Born istifa dilekçesinde, başlatılan reformların “devam edilmesine her zamankinden daha fazla” ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20240108/fransa-ekonomi-bakani-le-maire-bizi-cok-zor-zamanlar-bekliyor-siki-tedbirlere-ihtiyac-var-1079431910.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/10/1056418874_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_9c09d5d940c1121eaf415cfd900efe39.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fransa başbakanı istifa etti, fransa başbakanı kim, elisabeth borne kim
fransa başbakanı istifa etti, fransa başbakanı kim, elisabeth borne kim
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
20:12 08.01.2024 (güncellendi: 20:45 08.01.2024)
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Başbakan Elisabeth Borne'un istifasını kabul ettiği bildirildi.
Fransa medyası, Başbakan Elisabeth Borne’un istifa ettiğini, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da istifa dilekçesini kabul ettiğini bildirdi.
Macron, X sosyal medya paylaşımında, “Sayın Başbakan, milletimize yaptığınız hizmet her gün örnek teşkil etti. Reformları cesaretle, bağlılık ve kararlılıkla hayata geçirdiniz. Kalbimin derinliklerinden teşekkür ederim” diye yazdı.
Elisabeth Born istifa dilekçesinde, başlatılan reformların “devam edilmesine her zamankinden daha fazla” ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.