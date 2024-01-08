https://sputniknews.com.tr/20240108/fransa-basbakani-elisabeth-borne-istifa-etti-1079437584.html

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Başbakan Elisabeth Borne'un istifasını kabul ettiği bildirildi. 08.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-08T20:12+0300

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elisabeth borne

istifa

son dakika

fransa

dünya

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Fransa medyası, Başbakan Elisabeth Borne’un istifa ettiğini, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da istifa dilekçesini kabul ettiğini bildirdi.Macron, X sosyal medya paylaşımında, “Sayın Başbakan, milletimize yaptığınız hizmet her gün örnek teşkil etti. Reformları cesaretle, bağlılık ve kararlılıkla hayata geçirdiniz. Kalbimin derinliklerinden teşekkür ederim” diye yazdı.Elisabeth Born istifa dilekçesinde, başlatılan reformların “devam edilmesine her zamankinden daha fazla” ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

https://sputniknews.com.tr/20240108/fransa-ekonomi-bakani-le-maire-bizi-cok-zor-zamanlar-bekliyor-siki-tedbirlere-ihtiyac-var-1079431910.html

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fransa başbakanı istifa etti, fransa başbakanı kim, elisabeth borne kim