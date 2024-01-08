https://sputniknews.com.tr/20240108/erivan-bakunun-baris-anlasmasi-onerilerine-cevabini-gonderdi-1079441452.html

Erivan, Bakü’nün barış anlaşması önerilerine cevabını gönderdi

Erivan, Bakü’nün barış anlaşması önerilerine cevabını gönderdi

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Azerbaycan’ın barış anlaşmasıyla ilgili önerilerine cevap mektuplarını Bakü’ye gönderdiklerini belirtti. 08.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-08T22:52+0300

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Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, “Ermenistan, barış anlaşması taslağıyla ilgili önerilere yanıtını Azerbaycan’a 4 Ocak’ta gönderdi” açıklamasında bulundu.Bakü’yle iletişimi olumlu değerlendirdiklerini dile getiren Konsey Sekreteri, “Lakin ilerleme sağlanamayan bazı konular var” dedi.Grigoryan, “Kısa zamanda bu konularda da ilerleme sağlanmasını ve barış anlaşmasının en kısa sürede son şeklini alıp imzalanmasını umuyoruz. Görüşmeler sırasında sözlü mutabakata vardığımız konular var ama anlaşma metninde belli bir gerileme görüyoruz. Ancak ilerleme olan noktalar da var” ifadesini kullandı.İki ülkenin, sınırların belirlenmesi konusunda çalışan komisyonlar kapsamında, Ocak sonunda bir görüşme daha yapacağını söyleyen Grigoryan, “Bu görüşmenin gerçekleşmesini umuyoruz” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20240104/azerbaycan-baris-anlasmasi-ermenistan-ile-sinirlarin-belirlenmesine-bagli-olmamali-1079334631.html

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