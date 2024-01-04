https://sputniknews.com.tr/20240104/azerbaycan-baris-anlasmasi-ermenistan-ile-sinirlarin-belirlenmesine-bagli-olmamali-1079334631.html
Azerbaycan: Barış anlaşması Ermenistan ile sınırların belirlenmesine bağlı olmamalı
Azerbaycan: Barış anlaşması Ermenistan ile sınırların belirlenmesine bağlı olmamalı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Politika Dairesi Başkanı Hacıyev, barış anlaşmasının Ermenistan ile sınırların... 04.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-04T18:34+0300
2024-01-04T18:34+0300
2024-01-04T18:34+0300
dünya
azerbaycan
hikmet hacıyev
ermenistan
kafkasya
kuzey kafkasya
güney kafkasya
kafkasya bölgesi
azerbaycan-ermenistan ilişkileri
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Alman gazetesi verdiği röportajda, barış anlaşmasının Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sınırların belirlenmesine bağlı olmaması gerektiğini söyledi.Hacıyev röportajda şu sözleri kaydetti:Hacıyev son toplantının Kasım 2023'te Azerbaycan-Ermenistan sınırında yapıldığını belirterek, "Bu toplantıda taraflar, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki devlet sınırlarının belirlenmesi ve sınır güvenliği konularındaki komisyonun ortak faaliyetlerine ilişkin bir taslak yönetmelik üzerinde anlaşmaya varmak ve komisyonlar arasındaki toplantıları yoğunlaştırmak için çalışmaya başlama konusunda anlaştılar. Bu anlaşmayı olumlu bir işaret olarak görüyoruz. Bilhassa da ikili bir formatta gerçekleştiği için" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231228/azerbaycan-disisleri-bakani-ermenistani-silahlandirmak-bolge-icin-yeni-bir-tehdit-kaynagi-olabilir-1079145410.html
azerbaycan
ermenistan
kafkasya
kuzey kafkasya
güney kafkasya
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azerbaycan, hikmet hacıyev, ermenistan, kafkasya, kuzey kafkasya, güney kafkasya, kafkasya bölgesi, azerbaycan-ermenistan ilişkileri
azerbaycan, hikmet hacıyev, ermenistan, kafkasya, kuzey kafkasya, güney kafkasya, kafkasya bölgesi, azerbaycan-ermenistan ilişkileri
Azerbaycan: Barış anlaşması Ermenistan ile sınırların belirlenmesine bağlı olmamalı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Politika Dairesi Başkanı Hacıyev, barış anlaşmasının Ermenistan ile sınırların belirlenmesinin rehinesi olmaması gerektiğini vurguladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Alman gazetesi verdiği röportajda, barış anlaşmasının Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sınırların belirlenmesine bağlı olmaması gerektiğini söyledi.
Hacıyev röportajda şu sözleri kaydetti:
Sınırların belirlenmesi teknik ve zaman alan bir süreçken, barış anlaşmasının imzalanması özel bir çaba gerektirmez ve devletlerarası ilişkilerde uluslararası hukuk norm ve ilkelerinin karşılıklı olarak kabul edilmesine dayanır. Bizim görüşümüze göre, bir barış anlaşması sınırların belirlenmesine bağlı bırakılmamalıdır. Barış anlaşması müzakereleri ile sınır belirleme ve sınır çizme müzakereleri el ele gitse de, bunlar iki farklı formatta yürütülmektedir. Şimdiye kadar her iki ülkenin sınır belirleme komisyonları sürecin temellerini görüşmek üzere beş kez bir araya geldi.
Hacıyev son toplantının Kasım 2023'te Azerbaycan-Ermenistan sınırında yapıldığını belirterek, "Bu toplantıda taraflar, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki devlet sınırlarının belirlenmesi ve sınır güvenliği konularındaki komisyonun ortak faaliyetlerine ilişkin bir taslak yönetmelik üzerinde anlaşmaya varmak ve komisyonlar arasındaki toplantıları yoğunlaştırmak için çalışmaya başlama konusunda anlaştılar. Bu anlaşmayı olumlu bir işaret olarak görüyoruz. Bilhassa da ikili bir formatta gerçekleştiği için" dedi.