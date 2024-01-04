Azerbaycan: Barış anlaşması Ermenistan ile sınırların belirlenmesine bağlı olmamalı

Sınırların belirlenmesi teknik ve zaman alan bir süreçken, barış anlaşmasının imzalanması özel bir çaba gerektirmez ve devletlerarası ilişkilerde uluslararası hukuk norm ve ilkelerinin karşılıklı olarak kabul edilmesine dayanır. Bizim görüşümüze göre, bir barış anlaşması sınırların belirlenmesine bağlı bırakılmamalıdır. Barış anlaşması müzakereleri ile sınır belirleme ve sınır çizme müzakereleri el ele gitse de, bunlar iki farklı formatta yürütülmektedir. Şimdiye kadar her iki ülkenin sınır belirleme komisyonları sürecin temellerini görüşmek üzere beş kez bir araya geldi.