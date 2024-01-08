https://sputniknews.com.tr/20240108/ender-saraca-225-yil-hapis-istendi-1079428905.html

Ender Saraç'a 22.5 yıl hapis istendi

Ender Saraç'a 22.5 yıl hapis istendi

Ender Saraç hakkında, oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddialarına yönelik, "çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla 22.5 yıl hapis istemiyle dava açıldı. 08.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-08T15:48+0300

2024-01-08T15:48+0300

2024-01-08T17:35+0300

türkiye

ender saraç

cinsel istismar

istismar

çocuklara yönelik cinsel istismar

doktor

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Saraç hakkında, oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddialarına yönelik, "çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla 22.5 yıl hapis istemiyle dava açıldı.Dr. Ender Saraç’ın çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasının ardından kamu davası açılmıştı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da 'oğlunu istismar ettiği iddia edilen ünlü doktor” haberlerinin ardından, çocuk ve anne için psikososyal destek sürecinin başlatıldığını, hukuki sürecin takip edildiğini açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231210/ender-sarac-kimdir-1078280299.html

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ender saraç, cinsel istismar, istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar, doktor