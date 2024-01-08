https://sputniknews.com.tr/20240108/ender-saraca-225-yil-hapis-istendi-1079428905.html
Ender Saraç'a 22.5 yıl hapis istendi
Ender Saraç'a 22.5 yıl hapis istendi
Ender Saraç hakkında, oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddialarına yönelik, "çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla 22.5 yıl hapis istemiyle dava açıldı. 08.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-08T15:48+0300
2024-01-08T15:48+0300
2024-01-08T17:35+0300
türkiye
ender saraç
cinsel istismar
istismar
çocuklara yönelik cinsel istismar
doktor
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Saraç hakkında, oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddialarına yönelik, "çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla 22.5 yıl hapis istemiyle dava açıldı.Dr. Ender Saraç’ın çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasının ardından kamu davası açılmıştı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da 'oğlunu istismar ettiği iddia edilen ünlü doktor” haberlerinin ardından, çocuk ve anne için psikososyal destek sürecinin başlatıldığını, hukuki sürecin takip edildiğini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231210/ender-sarac-kimdir-1078280299.html
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ender saraç, cinsel istismar, istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar, doktor
ender saraç, cinsel istismar, istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar, doktor
Ender Saraç'a 22.5 yıl hapis istendi
15:48 08.01.2024 (güncellendi: 17:35 08.01.2024)
Ender Saraç hakkında, oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddialarına yönelik, "çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla 22.5 yıl hapis istemiyle dava açıldı.
Saraç hakkında, oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddialarına yönelik, "çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla 22.5 yıl hapis istemiyle dava açıldı.
Dr. Ender Saraç’ın çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasının ardından kamu davası açılmıştı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da 'oğlunu istismar ettiği iddia edilen ünlü doktor” haberlerinin ardından, çocuk ve anne için psikososyal destek sürecinin başlatıldığını, hukuki sürecin takip edildiğini açıklamıştı.