https://sputniknews.com.tr/20231210/ender-sarac-kimdir-1078280299.html

Ender Saraç kimdir?

Ender Saraç kimdir?

Oğlunu istismar etmesiyle suçlanan Dr. Ender Saraç birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Ender Saraç kimdir, kaç yaşında? Ender Saraç kaç yaşında?.. 10.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-10T21:36+0300

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türkiye

ender saraç

doktor

çocuk

çocuk istismarı

çocuklara yönelik cinsel istismar

çocuk istismarı

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Televizyon programlarıyla tanınan Dr. Ender Saraç’ın çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.Çocuğun okuldaki rehber öğretmenine anlattıklarının yazıldığı tutanaktaki ifadeler gündem oldu.1959 yılında İzmir’de doğan Dr. Ender Saraç, televizyonlarda konuk olduğu programlarla tanınıyor.İzmir’den İstanbul’a geldiği ilk yıllarda Nükhet Duru ile beraber UNİFORM Sağlık ve Estetik Merkezi’nde çalıştı. Daha sonra Türkiye’nin ilk Doğal Tıp ve Estetik Merkezi olan Hay Sağlık Merkezi’ni 1994’te kurdu,.Ender Saraç'ın kaç çocuğu var?ilk eşinden bir, ikinci eşinden ise iki olmak üzere üç çocuğu olan Saraç'ın 14 kitabı bulunuyor. Bu kitapların 3 tanesi çocuk beslenmesi, 2 tanesi erişkin beslenmesi, 1 tanesi de Ramazan beslenmesi üzerinedir. Ender Saraç hangi TV programını yaptı?Yaklaşık 12 yıldır Türkiye’nin en büyük televizyon kanallarında sayısız ödül almış olan “Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler” programını yaptı. Programı defalarca “Yılın En İyi Sağlık Programı” seçildi.Ender Saraç hangi alanlarda çalışıyor?Hem lezzetli hem de sağlıklı beslenme, doğal tıp yöntemleri, antiaging ve wellness üzerine sadece Türkiye’ye değil pek çok ülkeye de televizyon aracılığı ile bilgi veren Saraç, kişisel gelişimde de özel eğitimlerinin yanı sıra ayrıca yurtiçi ve yurtdışında konferanslar veriyor.

https://sputniknews.com.tr/20231208/bakanliktan-ender-sarac-aciklamasi-1078236575.html

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ender saraç kimdir? ne zamandan beri doktorluk yapıyor, ender saraç hangi programlara çıktı? ender saraç'ın eşi kim? ender saraç ne iş yapıyor? ender saraç kaç yaşında, nereli? ender saraç'ın kaç çocuğu var?