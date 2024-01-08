https://sputniknews.com.tr/20240108/dolartl-haftaya-nasil-basladi-1079417112.html
Dolar/TL haftaya nasıl başladı?
Dolar/TL haftaya nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 29,8850 liradan, euro 32,6860 liradan haftaya başladı. 08.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-08T09:31+0300
2024-01-08T09:31+0300
2024-01-08T09:31+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
altın
yarım gram altın
gram altın
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Serbest piyasada 29,8830 liradan alınan dolar, 29,8850 liradan satılıyor. 32,6840 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 32,6860 lira olarak belirlendi.Cuma günü doların satış fiyatı 29,8410 lira, euronun satış fiyatı ise 32,6310 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın bin 952 lira, çeyrek altın 3 bin 162 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 902 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 32 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.628 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 77.80 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 77.80 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 44.128 dolar seviyelerinde.
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın, yarım gram altın, gram altın
Dolar/TL haftaya nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 29,8850 liradan, euro 32,6860 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 29,8830 liradan alınan dolar, 29,8850 liradan satılıyor. 32,6840 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 32,6860 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 29,8410 lira, euronun satış fiyatı ise 32,6310 lira olmuştu.
Gram altın bin 952 lira, çeyrek altın 3 bin 162 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 902 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 2 bin 32 dolardan başladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.628 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 77.80 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 77.80 dolardan işlem görüyor.
Bitcoin bugün 44.128 dolar seviyelerinde.