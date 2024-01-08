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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
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Dolar/TL haftaya nasıl başladı?
Dolar/TL haftaya nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 29,8850 liradan, euro 32,6860 liradan haftaya başladı. 08.01.2024, Sputnik Türkiye
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Serbest piyasada 29,8830 liradan alınan dolar, 29,8850 liradan satılıyor. 32,6840 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 32,6860 lira olarak belirlendi.Cuma günü doların satış fiyatı 29,8410 lira, euronun satış fiyatı ise 32,6310 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın bin 952 lira, çeyrek altın 3 bin 162 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 902 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 32 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.628 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 77.80 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 77.80 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 44.128 dolar seviyelerinde.
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın, yarım gram altın, gram altın

Dolar/TL haftaya nasıl başladı?

09:31 08.01.2024
© AAABD dolar
ABD dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2024
© AA
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İstanbul serbest piyasada dolar 29,8850 liradan, euro 32,6860 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 29,8830 liradan alınan dolar, 29,8850 liradan satılıyor. 32,6840 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 32,6860 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 29,8410 lira, euronun satış fiyatı ise 32,6310 lira olmuştu.

Gram altın ne kadar?

Gram altın bin 952 lira, çeyrek altın 3 bin 162 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 902 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 2 bin 32 dolardan başladı.

Borsada rakamlar

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.628 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 77.80 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 77.80 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'de son durum ne?

Bitcoin bugün 44.128 dolar seviyelerinde.
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2024
EKONOMİ
Dolar/TL'de son durum ne?
5 Ocak, 09:34
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