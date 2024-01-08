https://sputniknews.com.tr/20240108/dolartl-haftaya-nasil-basladi-1079417112.html

Dolar/TL haftaya nasıl başladı?

Dolar/TL haftaya nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 29,8850 liradan, euro 32,6860 liradan haftaya başladı. 08.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-08T09:31+0300

2024-01-08T09:31+0300

2024-01-08T09:31+0300

ekonomi

dolar

dolar/tl

euro

euro/tl

altın

yarım gram altın

gram altın

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Serbest piyasada 29,8830 liradan alınan dolar, 29,8850 liradan satılıyor. 32,6840 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 32,6860 lira olarak belirlendi.Cuma günü doların satış fiyatı 29,8410 lira, euronun satış fiyatı ise 32,6310 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın bin 952 lira, çeyrek altın 3 bin 162 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 902 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 32 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.628 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 77.80 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 77.80 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 44.128 dolar seviyelerinde.

https://sputniknews.com.tr/20240105/dolartlde-son-durum-ne-1079345222.html

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