https://sputniknews.com.tr/20240105/dolartlde-son-durum-ne-1079345222.html

Dolar/TL'de son durum ne?

Dolar/TL'de son durum ne?

İstanbul serbest piyasada dolar 29,8450 liradan, euro 32,6670 liradan güne başladı. 05.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-05T09:34+0300

2024-01-05T09:34+0300

2024-01-05T09:34+0300

ekonomi

dolar

dolar/tl

euro

bitcoin

çeyrek altın

gram altın

gram fiyatı

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Serbest piyasada 29,8430 liradan alınan dolar, 29,8450 liradan satılıyor. 32,6650 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 32,6670 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 29,7780 lira, euronun satış fiyatı ise 32,5850 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın bin 959 lira, çeyrek altın 3 bin 173 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 650 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 41 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.547 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 78.03 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 78.03 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, ABD düzenleyicilerinin Bitcoin borsasında işlem gören fonları çok yakında onaylayacağına yönelik beklentilerin artmasıyla yeni yılın ikinci gününde 45 bin doların üzerinde işlem görmüştü.Bitcoin bugün ise 43.619 dolar seviyelerinde.

https://sputniknews.com.tr/20240103/dolar-ve-euro-gune-nasil-basladi-1079276335.html

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