https://sputniknews.com.tr/20240103/dolar-ve-euro-gune-nasil-basladi-1079276335.html

Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Dolar ve euro güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 29,7890 liradan, euro 32,6300 liradan güne başladı. 03.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-03T09:31+0300

2024-01-03T09:31+0300

2024-01-03T09:31+0300

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Serbest piyasada 29,7870 liradan alınan dolar, 29,7890 liradan satılıyor. 32,6280 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 32,6300 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 29,7290 lira, euronun satış fiyatı ise 32,6010 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın bin 975 lira, çeyrek altın 3 bin 200 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 765 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 64 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.624 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 76.09 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 76.09 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, ABD düzenleyicilerinin Bitcoin borsasında işlem gören fonları çok yakında onaylayacağına yönelik beklentilerin artmasıyla yeni yılın ikinci gününde 45 bin doların üzerinde işlem gördü. Bitcoin bugün ise 45.300 dolar seviyelerinde.

https://sputniknews.com.tr/20240102/altin-yila-rekorla-basladi-1079248010.html

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