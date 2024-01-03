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SON DAKİKA | Bakan Şimşek enflasyon rakamlarını değerlendirdi: 'Ne gerekiyorsa yapacağız'
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Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
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Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 29,7890 liradan, euro 32,6300 liradan güne başladı. 03.01.2024, Sputnik Türkiye
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Serbest piyasada 29,7870 liradan alınan dolar, 29,7890 liradan satılıyor. 32,6280 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 32,6300 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 29,7290 lira, euronun satış fiyatı ise 32,6010 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın bin 975 lira, çeyrek altın 3 bin 200 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 765 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 64 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.624 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 76.09 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 76.09 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, ABD düzenleyicilerinin Bitcoin borsasında işlem gören fonları çok yakında onaylayacağına yönelik beklentilerin artmasıyla yeni yılın ikinci gününde 45 bin doların üzerinde işlem gördü. Bitcoin bugün ise 45.300 dolar seviyelerinde.
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Dolar ve euro güne nasıl başladı?

09:31 03.01.2024
© Sputnik / Kerimcan Malazeuro
euro - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2024
© Sputnik / Kerimcan Malaz
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İstanbul serbest piyasada dolar 29,7890 liradan, euro 32,6300 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 29,7870 liradan alınan dolar, 29,7890 liradan satılıyor. 32,6280 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 32,6300 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 29,7290 lira, euronun satış fiyatı ise 32,6010 lira olmuştu.

Gram altın ne kadar?

Gram altın bin 975 lira, çeyrek altın 3 bin 200 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 765 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 2 bin 64 dolardan başladı.

Borsada rakamlar

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.624 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 76.09 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 76.09 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'de son durum ne?

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, ABD düzenleyicilerinin Bitcoin borsasında işlem gören fonları çok yakında onaylayacağına yönelik beklentilerin artmasıyla yeni yılın ikinci gününde 45 bin doların üzerinde işlem gördü.
Bitcoin bugün ise 45.300 dolar seviyelerinde.
çeyrek altın - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2024
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