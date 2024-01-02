https://sputniknews.com.tr/20240102/altin-yila-rekorla-basladi-1079248010.html

Altın yıla rekorla başladı

Altın yıla rekorla başladı

Gram altın fiyatı Kapalıçarşı'da 2 bin 59 liraya kadar yükselerek rekor seviyeyi gördü. 02.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-02T09:21+0300

2024-01-02T09:21+0300

2024-01-02T10:56+0300

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İstanbul serbest piyasada dolar 29,6730 liradan, euro 32,7360 liradan haftaya başladı.Serbest piyasada 29,6710 liradan alınan dolar, 29,6730 liradan satılıyor. 32,7340 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 32,7360 lira olarak belirlendi.Cuma günü doların satış fiyatı 29,5550 lira, euronun satış fiyatı ise 32,6660 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın bin 978 lira, çeyrek altın 3 bin 204 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 782 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 74 dolardan başladı.Kapalıçarşı'da gram altın saat 08:40 civarında 2 bin 59 lira ile tarihi yüksek seviyeye ulaştı. Şu sıralar 2057 liradan satılıyor.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.470 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 78.62 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 78.62 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, ABD düzenleyicilerinin Bitcoin borsasında işlem gören fonları çok yakında onaylayacağına yönelik beklentilerin artmasıyla yeni yılın ikinci gününde 45 bin doların üzerinde işlem görüyor.Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 5,88 artarak 1 trilyon 740 milyar doları aştı.En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC), 13 Bitcoin spot ETF'si başvurusunun (borsa yatırım fonu) bazılarını ocak ayında başında onaylayacağına ilişkin beklentilerin artmasının etkisiyle son 24 saatte yüzde 7’den fazla değer kazandı.Büyük merkez bankalarının bu yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayarak daha destekleyici bir para politikasına yöneleceğine ilişkin beklentiler de Bitcoin'deki artışı destekliyorBugün TSİ 09.30 itibarıyla 45 bin 322 dolardan işlem gören Bitcoin, Nisan 2022’den beri en yüksek değerine ulaştı. Bitcoin'in haftalık değer kazancı ise yüzde 6'yı aştı.Bitcoin, Ekim 2023’ten beri yüzde 60'tan fazla değer kazandı ancak Kasım 2021'deki 68 bin 990 dolar olan rekor seviyesinden hala çok uzakta bulunuyor. Bunun yanında, Bitcoin’in fiyatı geçen yıl yaklaşık yüzde 157 değer kazandı.Analistler, Bitcoin'de spot ETF'nin kullanıma sunulmasını, dijital para biriminin daha fazla dağıtımına ve kabulüne yönelik önemli bir adım olarak görüyor.Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi Blackrock ile VanEck, WisdomTree (WT.N), Fidelity, Bitwise, Grayscale Investmens ve Invesco’nun aralarında bulunduğu 13 şirket, SEC'e, Bitcoin spot ETF'si için başvurmuştu.SEC, kripto para piyasasının manipülasyona açık olduğunu savunarak son yıllarda spot Bitcoin ETF'leri başlatmak için yapılan çok sayıda başvuruyu reddederken, yeni yılda olası bir ret kararına verilecek tepkiyle Bitcoin’de muhtemelen ani bir düşüş görüleceğini belirtti.Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 5’ten fazla değer kazanarak 2 bin 380 dolar seviyesine ulaştı. Etherum, 2021'de 4 bin doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231228/altinda-rekor-ustune-rekor-1079117371.html

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