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CANLI YAYIN | Lavrov: Batılı ülkeler ‘Zelenskiy Formulü’ için çok gizli bir toplantı yaptı
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Altında rekor üstüne rekor
Altında rekor üstüne rekor
Altın fiyatları yeni rekorlar kırmaya devam ediyor. ABD'nin faiz indirimi yapması ihtimali altına olan ilgiyi artırıyor. Gram altın Kapalıçarşı'da 2 bin 43... 28.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-28T09:35+0300
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Bu yılın işlem günlerinin bitmesine 48 saatten az kala altın rekorlarına yenisini ekliyor. Döviz kurlarındaki volatilite, ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimi yapacağına dair beklentiler altın fiyatları üzerinde olumlu etki yaratıyor.Faiz indirimi gelebilirHürriyet'in haberine göre 2024'ün ilk yarısından sonra Fed'in faiz indirimine başlayacağı beklentisi hakimken altın bu durumu erken fiyatlamaya başladı.ONS altın ivme yakaladıOns altın güne 2078 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2076 dolar, en yüksek de 2088 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2086 dolardan işlem görüyor.Rekor seviyedeUluslararası piyasalarda komisyonsuz gram altın 1969 liradan alıcı buluyor. Gün içinde en yüksek 1974 liraya çıktı.Fiziki altın rekor kırdıKapalıçarşı'da fiziki 999 milyem altın saat 06:10 itibarıyla 2043 liraya kadar yükseldi ve tarihi yüksek seviyesine ulaştı. Şu sıralar Kapalıçarşı'da alış 2018 lira, satış 2041 liradan işlem geçiyor.Dolar rekor seviyedeDolar 29.42 seviyesiyle bir rekora daha imza atmış oldu.Euronun satış fiyatı ise 32,78 lira.Gram altın ne kadar?Gram altın bin 972 lira, çeyrek altın 3 bin 194 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 741 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 84 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.260 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 79.06 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 79.06 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?En yaygın kripto para birimi Bitcoin 43.099 dolar seviyesinde seyrediyor.
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dolar, altın, yarım gram altın, gram altın, euro, euro/tl, bitcoin, borsa, coin

Altında rekor üstüne rekor

09:35 28.12.2023
© AAAltın
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2023
© AA
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Altın fiyatları yeni rekorlar kırmaya devam ediyor. ABD'nin faiz indirimi yapması ihtimali altına olan ilgiyi artırıyor. Gram altın Kapalıçarşı'da 2 bin 43 liraya kadar yükseldi.
Bu yılın işlem günlerinin bitmesine 48 saatten az kala altın rekorlarına yenisini ekliyor. Döviz kurlarındaki volatilite, ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimi yapacağına dair beklentiler altın fiyatları üzerinde olumlu etki yaratıyor.

Faiz indirimi gelebilir

Hürriyet'in haberine göre 2024'ün ilk yarısından sonra Fed'in faiz indirimine başlayacağı beklentisi hakimken altın bu durumu erken fiyatlamaya başladı.

ONS altın ivme yakaladı

Ons altın güne 2078 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2076 dolar, en yüksek de 2088 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2086 dolardan işlem görüyor.

Rekor seviyede

Uluslararası piyasalarda komisyonsuz gram altın 1969 liradan alıcı buluyor. Gün içinde en yüksek 1974 liraya çıktı.

Fiziki altın rekor kırdı

Kapalıçarşı'da fiziki 999 milyem altın saat 06:10 itibarıyla 2043 liraya kadar yükseldi ve tarihi yüksek seviyesine ulaştı. Şu sıralar Kapalıçarşı'da alış 2018 lira, satış 2041 liradan işlem geçiyor.
gözaltı - tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2023
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Borsacı Nihat Özçelik ve 7 kişi gözaltına alındı
Dün, 09:31

Dolar rekor seviyede

Dolar 29.42 seviyesiyle bir rekora daha imza atmış oldu.
Euronun satış fiyatı ise 32,78 lira.

Gram altın ne kadar?

Gram altın bin 972 lira, çeyrek altın 3 bin 194 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 741 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 2 bin 84 dolardan başladı.

Borsada rakamlar

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.260 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 79.06 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 79.06 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'de son durum ne?

En yaygın kripto para birimi Bitcoin 43.099 dolar seviyesinde seyrediyor.
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