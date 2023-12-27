https://sputniknews.com.tr/20231227/borsaci-nihat-ozcelik-ve-7-kisi-gozaltina-alindi-1079005285.html

Borsacı Nihat Özçelik ve 7 kişi gözaltına alındı

Borsacı Nihat Özçelik ve 7 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 7 ayrı suçla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aralarında borsacı Nihat Özçelik'in de bulunduğu 8 kişi... 27.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-27T09:31+0300

2023-12-27T09:31+0300

2023-12-27T09:31+0300

türkiye

borsa

borsa istanbul

nihat özçelik

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, aralarında borsacı Nihat Özçelik'in de bulunduğu 8 şüpheliye yönelik 'rüşvet', 'şantaj', 'yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs' ve 'resmi belgede sahtecilik' gibi suçlardan operasyon düzenlendi. Düzenlenen eşzamanlı operasyonda 8 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, aralarında borsacı Nihat Özçelik'in de bulunduğu 8 şüpheliye yönelik 'rüşvet', kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi', 'şantaj', 'yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise elde edilen dijital materyallerle birlikte 1 adet ruhsatsız uzun namlulu silah ile 2 adet çelik yeleğe el konuldu.Öte yandan, şüphelilere ilişkin borsa manipülasyonuna yönelik herhangi bir soruşturma bulunmadığı öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20231226/gubretastan-borsadaki-sert-dusus-ile-ilgili-aciklama-1078961442.html

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