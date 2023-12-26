https://sputniknews.com.tr/20231226/gubretastan-borsadaki-sert-dusus-ile-ilgili-aciklama-1078961442.html

Gübretaş'tan borsadaki sert düşüş ile ilgili açıklama

Gübretaş'tan borsadaki sert düşüş ile ilgili açıklama

Gübretaş, borsadaki sert düşüş hakkında yaptığı açıklamada, "Şirketimiz pay değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını olumsuz etkileyebilecek... 26.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-26T13:13+0300

2023-12-26T13:13+0300

2023-12-26T13:13+0300

ekonomi

borsa

borsa istanbul

gübretaş

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Gübretaş (Gübre Fabrikaları Türk A.Ş.), borsadaki yaşanan değer kaybına ilişkin açıklama yaptı.Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, yatırımcılardan hissedeki sert düşüşe ilişkin yoğun sorular geldiği belirtilerek, düşüşe gerekçe olarak gösterilecek bir durumun olmadığı kaydedildi.Şirketin KAP'a yaptığı açıklamada, şunlar ifade edildi:Borsada sert düşüşŞirket, borsada bir ayda yüzde 60'ye yakın değer kaybetti.NTV'nin aktardığına göre, Şirketin hisseleri son 7 günde tabandan işlem gördü ve 172 liraya kadar indi. Gübretaş, 4 Aralık'ta 405 lira ile tarihi zirvesini görmüştü. Böylece hiselerde şubat ayından bu yana en düşük seviye görülmüş oldu.Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK), geçen hafta Gübretaş'ın yüzde 300'lük bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu reddetmişti.

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