https://sputniknews.com.tr/20231226/gubretastan-borsadaki-sert-dusus-ile-ilgili-aciklama-1078961442.html
Gübretaş'tan borsadaki sert düşüş ile ilgili açıklama
Gübretaş'tan borsadaki sert düşüş ile ilgili açıklama
Gübretaş, borsadaki sert düşüş hakkında yaptığı açıklamada, "Şirketimiz pay değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını olumsuz etkileyebilecek... 26.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-26T13:13+0300
2023-12-26T13:13+0300
2023-12-26T13:13+0300
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gübretaş
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Gübretaş (Gübre Fabrikaları Türk A.Ş.), borsadaki yaşanan değer kaybına ilişkin açıklama yaptı.Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, yatırımcılardan hissedeki sert düşüşe ilişkin yoğun sorular geldiği belirtilerek, düşüşe gerekçe olarak gösterilecek bir durumun olmadığı kaydedildi.Şirketin KAP'a yaptığı açıklamada, şunlar ifade edildi:Borsada sert düşüşŞirket, borsada bir ayda yüzde 60'ye yakın değer kaybetti.NTV'nin aktardığına göre, Şirketin hisseleri son 7 günde tabandan işlem gördü ve 172 liraya kadar indi. Gübretaş, 4 Aralık'ta 405 lira ile tarihi zirvesini görmüştü. Böylece hiselerde şubat ayından bu yana en düşük seviye görülmüş oldu.Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK), geçen hafta Gübretaş'ın yüzde 300'lük bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu reddetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231222/bakan-simsekin-o-sozlerine-dikkat-ceken-ozgur-demirtastan-borsa-paylasimi-bunlari-yapmayin-1078733601.html
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borsa, borsa istanbul, gübretaş
borsa, borsa istanbul, gübretaş
Gübretaş'tan borsadaki sert düşüş ile ilgili açıklama
Gübretaş, borsadaki sert düşüş hakkında yaptığı açıklamada, "Şirketimiz pay değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını olumsuz etkileyebilecek nitelikte bilgi, olay ve gelişme bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.
Gübretaş (Gübre Fabrikaları Türk A.Ş.), borsadaki yaşanan değer kaybına ilişkin açıklama yaptı.
Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, yatırımcılardan hissedeki sert düşüşe ilişkin yoğun sorular geldiği belirtilerek, düşüşe gerekçe olarak gösterilecek bir durumun olmadığı kaydedildi.
Şirketin KAP'a yaptığı açıklamada, şunlar ifade edildi:
"Geçen haftadan bu yana Borsa İstanbul'da Şirket paylarımızın fiyatında yaşanan düşüş ile ilgili olarak yatırımcılardan yoğun sorular gelmektedir. Şirketimiz pay değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını olumsuz etkileyebilecek nitelikte bilgi, olay ve gelişme bulunmamaktadır. Şirketimiz, bağlı ortaklıklarımız ve iştiraklerimiz olağan rutin faaliyetlerine devam etmektedir."
Şirket, borsada bir ayda yüzde 60'ye yakın değer kaybetti.
NTV'nin aktardığına göre, Şirketin hisseleri son 7 günde tabandan işlem gördü ve 172 liraya kadar indi. Gübretaş, 4 Aralık'ta 405 lira ile tarihi zirvesini görmüştü. Böylece hiselerde şubat ayından bu yana en düşük seviye görülmüş oldu.
Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK), geçen hafta Gübretaş'ın yüzde 300'lük bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu reddetmişti.