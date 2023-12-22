https://sputniknews.com.tr/20231222/bakan-simsekin-o-sozlerine-dikkat-ceken-ozgur-demirtastan-borsa-paylasimi-bunlari-yapmayin-1078733601.html
Bakan Şimşek'in o sözlerine dikkat çeken Özgür Demirtaş'tan 'borsa' paylaşımı: 'Bunları yapmayın'
Bakan Şimşek'in o sözlerine dikkat çeken Özgür Demirtaş'tan 'borsa' paylaşımı: 'Bunları yapmayın'
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Borsa İstanbul'un 150'nci yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, “Borsa bir oyun alanı değildir" dedi. Bakan... 22.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-22T16:49+0300
2023-12-22T16:49+0300
2023-12-22T16:49+0300
ekonomi
özgür demirtaş
mehmet şimşek
borsa
borsa istanbul
yatırım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103803/16/1038031636_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_561625dfed29cccdeea17b9b1ad04fe3.jpg
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Borsa İstanbul'un 150'nci yıl dönümü programında konuştu. Bakan Şimşek, konuşmasında, “Borsa bir oyun alanı değildir” ifadelerini kullandı.Bakan Şimşek'in konuşmasına dair bir haberi alıntılayan Özgür Demirtaş ise dikkat çeken bir paylaşım yaptı.'Canı yananlara çok üzülüyorum'Demirtaş yaptığı paylaşımda, "Bunu her hafta tekrar etmek lazım. Canı yananlara çok üzülüyorum" dedi. Demirtaş bir başka paylaşımda ise "Borsa bir oyun alanı değildir. Finansal Okur Yazarlığı olmayan bir kişi asla kendi başına hisse seçmemelidir. Parasını daima profesyonel uzmanlara danışarak kullanmalıdır" ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20231222/bakan-simsek-borsa-oyun-alani-degildir-1078731562.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103803/16/1038031636_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_5c16974be628ea85e170877767c9db5a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
özgür demirtaş, mehmet şimşek, borsa, borsa istanbul, yatırım
özgür demirtaş, mehmet şimşek, borsa, borsa istanbul, yatırım
Bakan Şimşek'in o sözlerine dikkat çeken Özgür Demirtaş'tan 'borsa' paylaşımı: 'Bunları yapmayın'
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Borsa İstanbul'un 150'nci yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, “Borsa bir oyun alanı değildir" dedi. Bakan Şimşek'in sözlerini alıntılayan Özgür Demirtaş ise dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Borsa İstanbul'un 150'nci yıl dönümü programında konuştu. Bakan Şimşek, konuşmasında, “Borsa bir oyun alanı değildir” ifadelerini kullandı.
Bakan Şimşek'in konuşmasına dair bir haberi alıntılayan Özgür Demirtaş ise dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
'Canı yananlara çok üzülüyorum'
Demirtaş yaptığı paylaşımda, "Bunu her hafta tekrar etmek lazım. Canı yananlara çok üzülüyorum" dedi. Demirtaş bir başka paylaşımda ise "Borsa bir oyun alanı değildir. Finansal Okur Yazarlığı olmayan bir kişi asla kendi başına hisse seçmemelidir. Parasını daima profesyonel uzmanlara danışarak kullanmalıdır" ifadelerine yer verdi.