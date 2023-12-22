https://sputniknews.com.tr/20231222/bakan-simsekin-o-sozlerine-dikkat-ceken-ozgur-demirtastan-borsa-paylasimi-bunlari-yapmayin-1078733601.html

Bakan Şimşek'in o sözlerine dikkat çeken Özgür Demirtaş'tan 'borsa' paylaşımı: 'Bunları yapmayın'

Bakan Şimşek'in o sözlerine dikkat çeken Özgür Demirtaş'tan 'borsa' paylaşımı: 'Bunları yapmayın'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Borsa İstanbul'un 150'nci yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, “Borsa bir oyun alanı değildir" dedi. Bakan... 22.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-22T16:49+0300

2023-12-22T16:49+0300

2023-12-22T16:49+0300

ekonomi

özgür demirtaş

mehmet şimşek

borsa

borsa istanbul

yatırım

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Borsa İstanbul'un 150'nci yıl dönümü programında konuştu. Bakan Şimşek, konuşmasında, “Borsa bir oyun alanı değildir” ifadelerini kullandı.Bakan Şimşek'in konuşmasına dair bir haberi alıntılayan Özgür Demirtaş ise dikkat çeken bir paylaşım yaptı.'Canı yananlara çok üzülüyorum'Demirtaş yaptığı paylaşımda, "Bunu her hafta tekrar etmek lazım. Canı yananlara çok üzülüyorum" dedi. Demirtaş bir başka paylaşımda ise "Borsa bir oyun alanı değildir. Finansal Okur Yazarlığı olmayan bir kişi asla kendi başına hisse seçmemelidir. Parasını daima profesyonel uzmanlara danışarak kullanmalıdır" ifadelerine yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20231222/bakan-simsek-borsa-oyun-alani-degildir-1078731562.html

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özgür demirtaş, mehmet şimşek, borsa, borsa istanbul, yatırım