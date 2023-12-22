https://sputniknews.com.tr/20231222/bakan-simsek-borsa-oyun-alani-degildir-1078731562.html
Bakan Şimşek: Borsa oyun alanı değildir
Bakan Şimşek: Borsa oyun alanı değildir
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son aylarda hemen hemen her alanda programa bir güven olduğunu belirterek, "TL varlıklara ciddi bir talep var." dedi... 22.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-22T15:50+0300
2023-12-22T15:50+0300
2023-12-22T15:50+0300
ekonomi
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanlığı
borsa
ekonomi
yatırım
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Borsa İstanbul 150. Yıl Gong Töreni'ne katıldı.Törende konuşma yapan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:'Enflasyon tek haneye düşecek''Borsa oyun alanı değil'
https://sputniknews.com.tr/20231222/erdogan-sermaye-piyasasini-manipule-etmeye-calisanlara-meydani-birakmayiz-1078730634.html
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mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, borsa, ekonomi, yatırım
mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, borsa, ekonomi, yatırım
Bakan Şimşek: Borsa oyun alanı değildir
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son aylarda hemen hemen her alanda programa bir güven olduğunu belirterek, "TL varlıklara ciddi bir talep var." dedi. Şimşek, aylık enflasyonda ivme kaybı olduğunu, bunun 2024'te hız kazanacağını söyledi. Yatırımcılara uyarı yapan Şimşek, "Borsa oyun alanı değildir." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Borsa İstanbul 150. Yıl Gong Töreni'ne katıldı.
Törende konuşma yapan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Makrofinansal istikrar pekişiyor. Son aylarda hemen hemen her alanda programa bir güven var. TL varlıklara ciddi bir talep var."
'Enflasyon tek haneye düşecek'
Tüm vatandaşlara finansal okuryazarlık dersini vermemiz gerekiyor. Enflasyonun tek haneye düşmesiyle birlikte firmalarımız çok daha makul maliyetlerle kaynağa erişecek. Küresel rekabette bu elimizi güçlendirecek.
Borsa sermaye piyasalarının çok değerli bir kurumudur. Bunun sağlıklı işlemesi bizim için çok önemli. Borsanın sağlıklı işlemesi firmaların sağlıklı finansmana erişiminin en önemli itici gücü olacaktır. Borsa bir oyun alanı değildir.