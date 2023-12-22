Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son aylarda hemen hemen her alanda programa bir güven olduğunu belirterek, "TL varlıklara ciddi bir talep var." dedi... 22.12.2023, Sputnik Türkiye

Bakan Şimşek: Borsa oyun alanı değildir

© AA / Harun Özalp Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek © AA / Harun Özalp

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son aylarda hemen hemen her alanda programa bir güven olduğunu belirterek, "TL varlıklara ciddi bir talep var." dedi. Şimşek, aylık enflasyonda ivme kaybı olduğunu, bunun 2024'te hız kazanacağını söyledi. Yatırımcılara uyarı yapan Şimşek, "Borsa oyun alanı değildir." dedi.