Erdoğan: Enflasyondaki artışın kontrol altına alınmasıyla birlikte kaynak akışı hızlanacak

İster siyasetçi ister ekonomist olsun sermaye piyasasını manipüle etmeye çalışanlara meydanı bırakamayız.

Borsa İstanbul'u daha dinamik hale getirdik.

İktidarımız döneminde finansal serbestîyet ile entegrasyon temel prensibimiz oldu. Borsamızı gazino kapitalizminin cenderesinden kurtarmayı başardık.

Enflasyondaki artışın kontrol altına alınmasıyla birlikte ülkemize yönelik kaynak akışının daha da hızlanacağına inanıyoruz.

Enflasyondaki dengelenmeye bağlı olarak Borsa'mızın derinliği artacak ve yatırımcılarımız finansman kaynaklarına daha rahat erişebilecektir