https://sputniknews.com.tr/20231222/erdogan-sermaye-piyasasini-manipule-etmeye-calisanlara-meydani-birakmayiz-1078730634.html
Erdoğan: Enflasyondaki artışın kontrol altına alınmasıyla birlikte kaynak akışı hızlanacak
Erdoğan: Enflasyondaki artışın kontrol altına alınmasıyla birlikte kaynak akışı hızlanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enflasyondaki artışın kontrol altına alınmasıyla birlikte ülkemize yönelik kaynak akışının daha da hızlanacağına inanıyoruz." dedi. 22.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-22T15:31+0300
2023-12-22T15:31+0300
2023-12-22T15:39+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
borsa
borsa istanbul
cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Borsa İstanbul'un Kuruluşunun 150. Yıl Dönümü programında konuştu.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20231221/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1078681132.html
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recep tayyip erdoğan, borsa, borsa istanbul, cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan, borsa, borsa istanbul, cumhurbaşkanı
Erdoğan: Enflasyondaki artışın kontrol altına alınmasıyla birlikte kaynak akışı hızlanacak
15:31 22.12.2023 (güncellendi: 15:39 22.12.2023)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enflasyondaki artışın kontrol altına alınmasıyla birlikte ülkemize yönelik kaynak akışının daha da hızlanacağına inanıyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Borsa İstanbul'un Kuruluşunun 150. Yıl Dönümü programında konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
İster siyasetçi ister ekonomist olsun sermaye piyasasını manipüle etmeye çalışanlara meydanı bırakamayız.
Galata bankerleri Osmanlı'nın sanayileşmesini dinamitleştirdi.
Borsa İstanbul'u daha dinamik hale getirdik.
İktidarımız döneminde finansal serbestîyet ile entegrasyon temel prensibimiz oldu. Borsamızı gazino kapitalizminin cenderesinden kurtarmayı başardık.
Enflasyondaki artışın kontrol altına alınmasıyla birlikte ülkemize yönelik kaynak akışının daha da hızlanacağına inanıyoruz.
Enflasyondaki dengelenmeye bağlı olarak Borsa'mızın derinliği artacak ve yatırımcılarımız finansman kaynaklarına daha rahat erişebilecektir