https://sputniknews.com.tr/20240108/dilan-polat-cezaevindeyken-yeni-subesi-acildi-hayranlari-izdiham-yaratti-1079424968.html
Dilan Polat cezaevindeyken yeni şubesi açıldı: 'Hayranları' izdiham yarattı
Dilan Polat cezaevindeyken yeni şubesi açıldı: 'Hayranları' izdiham yarattı
Türkiye'nin aylardır konuştuğu Dilan Polat ve Engin Polat çifti hakkında kara para aklama ve vergi kaçırma kapsamında başlatılan soruşturma hala devam ediyor... 08.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-08T13:42+0300
2024-01-08T13:42+0300
2024-01-08T13:42+0300
türkiye
dilan polat
güzellik merkezi
engin polat
tutuklama
tutuklu
silivri cezaevi
suç
suç duyurusu
organize suç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/04/1077063689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4f12099e1ccfeff2588e4feb9245beeb.jpg
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, haklarında 'Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet' suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı.Tutuklu bulunan Polat çifti dün gerçekleştirilen güzellik merkezlerinin yeni şube açılışıyla yeniden gündem oldu. Cezaevindeki Dilan Polat'ın yeni şubesi İstanbul Kağıthane'de gerçekleşti. 'Ailecek açılışa gidiyoruz' notuyla Dilan Polat Yedek hesabında paylaşılan fotoğrafta, Dilan Polat'ın kayınvalidesi Şükran Polat, Engin Polat'ın kız kardeşi Kübra ve Engin Polat'ın erkek kardeşinin nişanlısı Hazal Erdoğan'ın yanı sıra çiftin avukatı Hüseyin Kaya'nın da yer aldığı görüldü. 'O yokken hayatımızda büyük bir boşluk var'Şube açılığında Dilan Polat'ın tıklanma rekorları kıran 'Enerji' şarkısı çalındı. Dilan Polat'ın hayranları güzellik merkezinin açılışında izdiham yarattı. Polat'ın hayranları açılışta; "Sabahtan akşama kadar attığı hikayeleri izliyoruz, o yokken hayatımızda büyük bir boşluk var" ifadelerini kullandı. Dilan Polat'ın başka bir hayranı ise 'Engin ve Dilan için her şey güzel olacak. Onlara destek için geldim' dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240101/dilan-polat-bakirkoy-ruh-ve-sinir-hastaliklari-hastanesine-goturuldu-1079233626.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/04/1077063689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_12ebf5156691e24cd6c83b529ade4820.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dilan polat son durum, dilan polat son dakika, dilan polat kaç yıl ceza aldı, dilan polat ne kadar yatacak, dilan polat hangi cezaevinde, dilan polat silivri, dilan polat çocukları, dilan polat kaç yaşında, dilan polat nereli, dilan ve engin polat son durum, sıla doğu, sıla doğu kavga
dilan polat son durum, dilan polat son dakika, dilan polat kaç yıl ceza aldı, dilan polat ne kadar yatacak, dilan polat hangi cezaevinde, dilan polat silivri, dilan polat çocukları, dilan polat kaç yaşında, dilan polat nereli, dilan ve engin polat son durum, sıla doğu, sıla doğu kavga
Dilan Polat cezaevindeyken yeni şubesi açıldı: 'Hayranları' izdiham yarattı
Türkiye'nin aylardır konuştuğu Dilan Polat ve Engin Polat çifti hakkında kara para aklama ve vergi kaçırma kapsamında başlatılan soruşturma hala devam ediyor. Fakat Polat çifti, dün güzellik merkezlerinin yeni şubesinin açılışıyla yeniden dikkat çekti. Dilan Polat'ın hayranları yeni şube açılışında adeta izdiham yarattı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, haklarında 'Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet' suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı.
Tutuklu bulunan Polat çifti dün gerçekleştirilen güzellik merkezlerinin yeni şube açılışıyla yeniden gündem oldu. Cezaevindeki Dilan Polat'ın yeni şubesi İstanbul Kağıthane'de gerçekleşti. 'Ailecek açılışa gidiyoruz' notuyla Dilan Polat Yedek hesabında paylaşılan fotoğrafta, Dilan Polat'ın kayınvalidesi Şükran Polat, Engin Polat'ın kız kardeşi Kübra ve Engin Polat'ın erkek kardeşinin nişanlısı Hazal Erdoğan'ın yanı sıra çiftin avukatı Hüseyin Kaya'nın da yer aldığı görüldü.
'O yokken hayatımızda büyük bir boşluk var'
Şube açılığında Dilan Polat'ın tıklanma rekorları kıran 'Enerji' şarkısı çalındı. Dilan Polat'ın hayranları güzellik merkezinin açılışında izdiham yarattı. Polat'ın hayranları açılışta; "Sabahtan akşama kadar attığı hikayeleri izliyoruz, o yokken hayatımızda büyük bir boşluk var" ifadelerini kullandı. Dilan Polat'ın başka bir hayranı ise 'Engin ve Dilan için her şey güzel olacak. Onlara destek için geldim' dedi.