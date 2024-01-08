https://sputniknews.com.tr/20240108/dilan-polat-cezaevindeyken-yeni-subesi-acildi-hayranlari-izdiham-yaratti-1079424968.html

Dilan Polat cezaevindeyken yeni şubesi açıldı: 'Hayranları' izdiham yarattı

Dilan Polat cezaevindeyken yeni şubesi açıldı: 'Hayranları' izdiham yarattı

Türkiye'nin aylardır konuştuğu Dilan Polat ve Engin Polat çifti hakkında kara para aklama ve vergi kaçırma kapsamında başlatılan soruşturma hala devam ediyor... 08.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-08T13:42+0300

2024-01-08T13:42+0300

2024-01-08T13:42+0300

türkiye

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organize suç

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, haklarında 'Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet' suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı.Tutuklu bulunan Polat çifti dün gerçekleştirilen güzellik merkezlerinin yeni şube açılışıyla yeniden gündem oldu. Cezaevindeki Dilan Polat'ın yeni şubesi İstanbul Kağıthane'de gerçekleşti. 'Ailecek açılışa gidiyoruz' notuyla Dilan Polat Yedek hesabında paylaşılan fotoğrafta, Dilan Polat'ın kayınvalidesi Şükran Polat, Engin Polat'ın kız kardeşi Kübra ve Engin Polat'ın erkek kardeşinin nişanlısı Hazal Erdoğan'ın yanı sıra çiftin avukatı Hüseyin Kaya'nın da yer aldığı görüldü. 'O yokken hayatımızda büyük bir boşluk var'Şube açılığında Dilan Polat'ın tıklanma rekorları kıran 'Enerji' şarkısı çalındı. Dilan Polat'ın hayranları güzellik merkezinin açılışında izdiham yarattı. Polat'ın hayranları açılışta; "Sabahtan akşama kadar attığı hikayeleri izliyoruz, o yokken hayatımızda büyük bir boşluk var" ifadelerini kullandı. Dilan Polat'ın başka bir hayranı ise 'Engin ve Dilan için her şey güzel olacak. Onlara destek için geldim' dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240101/dilan-polat-bakirkoy-ruh-ve-sinir-hastaliklari-hastanesine-goturuldu-1079233626.html

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