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https://sputniknews.com.tr/20240108/bitcoinin-yaraticisi-nakamotonun-14-yildir-hareketsiz-olan-cuzdanina-12-milyon-dolar-gonderildi-1079417626.html
Bitcoin'in yaratıcısı Nakamoto'nun 14 yıldır hareketsiz olan cüzdanına 1.2 milyon dolar gönderildi
Bitcoin'in yaratıcısı Nakamoto'nun 14 yıldır hareketsiz olan cüzdanına 1.2 milyon dolar gönderildi
Gizemli bir kişi, Bitcoin'in yaratıcısı olarak bilinen Satoshi Nakamoto'nun cüzdanına 1,2 milyon dolar değerinde Bitcoin gönderdi. 08.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-08T10:00+0300
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ekonomi
bitcoin
bitcoin madenciliği
bitcoin classic (btc)
satoshi nakamoto
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Bitcoin, 2009 yılında Satoshi Nakamoto takma adını kullanan bir kişi ya da grup tarafından oluşturulmuş ve açık kaynak kodlu olarak yayımlanmıştı. Fakat Satoshi Nakamoto, Bitcoin ağında işlem dahi yapmadığından kim olduğu, hatta yaşayıp yaşamadığı dahi bilinmiyor. Kim olduğunu bilinmeyen bir kişinin, geçen gün Satoshi Nakamoto'nun Bitcoin ağındaki Genesis cüzdanına 26.9 Bitcoin göndermesi ise kafaları karıştırarak yeni komplo teorilerinin ortaya atılmasına neden oldu. yaklaşık 1,2 milyon dolara denk gelen bu miktar, 5 Ocak günü gerçekleştirilen ve tam 100 dolar işlem bedeline mal oldu.Uzmanından açıklama: Ya Satoshi uyandı ya da birisi bir milyon dolar yaktıDünyanın en popüler kripto para platformlarından Coinbase'in yöneticisi Conor Grogan, söz konusu transfer ile ilgili yaptığı paylaşımda "Ya Satoshi uyandı ve Binance'ten 27 Bitcoin alıp cüzdanına yatırdı ya da birisi bir milyon dolar yaktı" ifadesini kullandı.İşin ilginç yanı, söz konusu 26.9 Bitcoin direkt olarak bir cüzdandan diğerine aktarılmamış olması. Blockchain analiz platformu Arkham Intelligence'a göre başlangıçta üç farklı cüzdanda bulunan Bitcoinler, 12 cüzdana dağıtıldı. Ardından Binance'teki tek bir cüzdanda bir araya getirildi. Ardından da Satoshi 1 adlı Genesis cüzdanına transfer edildi.
https://sputniknews.com.tr/20240108/uzmani-2024un-yatirim-aracini-acikladi-herkesin-bu-tarihi-beklemesi-lazim-1079413923.html
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bitcoin, bitcoin madenciliği, bitcoin classic (btc), satoshi nakamoto, satoşi nakamoto
bitcoin, bitcoin madenciliği, bitcoin classic (btc), satoshi nakamoto, satoşi nakamoto

Bitcoin'in yaratıcısı Nakamoto'nun 14 yıldır hareketsiz olan cüzdanına 1.2 milyon dolar gönderildi

10:00 08.01.2024
© AFP 2023Bitcoin - Dolar
Bitcoin - Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2024
© AFP 2023
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Gizemli bir kişi, Bitcoin'in yaratıcısı olarak bilinen Satoshi Nakamoto'nun cüzdanına 1,2 milyon dolar değerinde Bitcoin gönderdi.
Bitcoin, 2009 yılında Satoshi Nakamoto takma adını kullanan bir kişi ya da grup tarafından oluşturulmuş ve açık kaynak kodlu olarak yayımlanmıştı. Fakat Satoshi Nakamoto, Bitcoin ağında işlem dahi yapmadığından kim olduğu, hatta yaşayıp yaşamadığı dahi bilinmiyor.
Kim olduğunu bilinmeyen bir kişinin, geçen gün Satoshi Nakamoto'nun Bitcoin ağındaki Genesis cüzdanına 26.9 Bitcoin göndermesi ise kafaları karıştırarak yeni komplo teorilerinin ortaya atılmasına neden oldu.
yaklaşık 1,2 milyon dolara denk gelen bu miktar, 5 Ocak günü gerçekleştirilen ve tam 100 dolar işlem bedeline mal oldu.

Uzmanından açıklama: Ya Satoshi uyandı ya da birisi bir milyon dolar yaktı

Dünyanın en popüler kripto para platformlarından Coinbase'in yöneticisi Conor Grogan, söz konusu transfer ile ilgili yaptığı paylaşımda "Ya Satoshi uyandı ve Binance'ten 27 Bitcoin alıp cüzdanına yatırdı ya da birisi bir milyon dolar yaktı" ifadesini kullandı.
İşin ilginç yanı, söz konusu 26.9 Bitcoin direkt olarak bir cüzdandan diğerine aktarılmamış olması. Blockchain analiz platformu Arkham Intelligence'a göre başlangıçta üç farklı cüzdanda bulunan Bitcoinler, 12 cüzdana dağıtıldı. Ardından Binance'teki tek bir cüzdanda bir araya getirildi. Ardından da Satoshi 1 adlı Genesis cüzdanına transfer edildi.
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2024
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