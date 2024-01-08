https://sputniknews.com.tr/20240108/ankarada-lpg-dolu-tankerde-gaz-sizintisi-mudahale-ediliyor-1079429130.html
Ankara'da LPG dolu tankerde gaz sızıntısı: Müdahale ediliyor
Ankara'da LPG dolu tankerde gaz sızıntısı: Müdahale ediliyor
Ankara'da LPG dolu bir tankerde meydana gelen sızıntıya, itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. 08.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-08T15:58+0300
2024-01-08T15:58+0300
2024-01-08T16:33+0300
türkiye
ankara
lpg
sızıntı
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Ayaş Yolu'ndaki bir benzin istasyonunda, benzinliğin gaz deposuna dolum yapan 34 TL 9918 plakalı LPG dolu tankerde gaz kaçağı meydana geldi.İhbar üzerine istasyona çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.Ekiplerce ilk olarak benzin istasyonunda müdahale edilen tanker, patlama ihtimaline karşı çevredeki boş bir alana götürüldü.Güvenli bölgeye çekilen ve gaz ölçümü yapılan tankerdeki sızıntıyı kontrol altına alma işlemleri devam ediyor.Polis ekiplerince, güvenlik nedeniyle trafiğe kapatılan alandaki yol, sızıntının kontrol altına alınmasının ardından trafiğe açılacak.
https://sputniknews.com.tr/20240108/yere-dusen-paket-patladi-kargocular-hastanelik-oldu-1079425920.html
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ankara, lpg, sızıntı
Ankara'da LPG dolu tankerde gaz sızıntısı: Müdahale ediliyor
15:58 08.01.2024 (güncellendi: 16:33 08.01.2024)
Ankara'da LPG dolu bir tankerde meydana gelen sızıntıya, itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Ayaş Yolu'ndaki bir benzin istasyonunda, benzinliğin gaz deposuna dolum yapan 34 TL 9918 plakalı LPG dolu tankerde gaz kaçağı meydana geldi.
İhbar üzerine istasyona çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Ekiplerce ilk olarak benzin istasyonunda müdahale edilen tanker, patlama ihtimaline karşı çevredeki boş bir alana götürüldü.
Güvenli bölgeye çekilen ve gaz ölçümü yapılan tankerdeki sızıntıyı kontrol altına alma işlemleri devam ediyor.
Polis ekiplerince, güvenlik nedeniyle trafiğe kapatılan alandaki yol, sızıntının kontrol altına alınmasının ardından trafiğe açılacak.