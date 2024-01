https://sputniknews.com.tr/20240108/altin-kure-odulleri-oppenheimer-yilin-en-iyi-drama-filmi-secildi-nolan-ise-en-iyi-direktor-1079422978.html

Altın Küre Ödülleri: Oppenheimer yılın en iyi drama filmi seçildi, Nolan ise en iyi direktör

Altın Küre Ödülleri: Oppenheimer yılın en iyi drama filmi seçildi, Nolan ise en iyi direktör

81'inci düzenlenen Altın Küre Ödülleri'nde bu yıl en iyi drama filmi sahneleri kasıp kavuran Oppenheimer oldu.

Geçen yıl Hollywood'da yaşanan senarist ve oyuncu grevi sebebiyle Ocak 2024'e ertelenen Altın Küre Ödülleri, dün gece sabaha karşı düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Doctor Who dizisi yıldızı Jo Koy'un sunumuyla gerçekleşen 81 Altın Küre Ödülleri'nde televizyon dalında Succession, geceden En İyi Drama dizisi dahil, dört ödülle ayrıldı. The Bear ve Beef dizileri de üçer ödül aldı.Sinema dalında ise En İyi Film dahil beş ödülle Oppenheimer başı çekti. En çok adaylığı alan ve Oppenheimer'ın rakibi olarak görülen Barbie ise sadece iki ödülün sahibi oldu.Sinema dalında kim, ne kazandı? En İyi Film (Drama): OppenheimerEn İyi Film (Komedi/Müzikal): Poor ThingsEn İyi Yönetmen: Christopher Nolan - OppenheimerEn İyi Erkek Oyuncu (Drama): Cillian Murphy - OppenheimerEn İyi Kadın Oyuncu (Drama): Lily Gladstone - Killers of the Flower MoonEn İyi Erkek Oyuncu (Komedi/Müzikal): Paul Giamatti - The HoldoversEn İyi Kadın Oyuncu (Komedi/Müzikal): Emma Stone - Poor ThingsEn İyi Senaryo: Justine Triet & Arthur Harari - Anatomy of a FallEn İyi Özgün Müzik: OppenheimerEn İyi Özgün Şarkı: “What Was I Made For?” Billie Eilish O'Connell & Finneas O'Connell - BarbieEn İyi Yabancı Film: Anatomy of a FallEn İyi Animasyon Film: The Boy and the Heron

