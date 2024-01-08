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https://sputniknews.com.tr/20240108/akaryakita-indirim-mi-geliyor--1079421153.html
Akaryakıta indirim mi geliyor?
Akaryakıta indirim mi geliyor?
Benzin fiyatı ve motorin fiyatları (mazot fiyatı) üzerinde etkili olan brent petrol, Suudi Arabistan'ın tüm bölgeleri için resmi satış fiyatlarını düşürdüğüne... 08.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-08T12:07+0300
2024-01-08T12:07+0300
ekonomi
akaryakıt
zam
akaryakıt zammı
benzin
motorin
mazot
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fiyat
fahiş fiyat
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Brent petrol ve dolar kurundaki dalgalanmalardan etkilenen akaryakıt fiyatları, indirim ve zam haberleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarına gelen ÖTV zammının ardından, indirim gelmişti.Haftanın ilk gününe yüzde 1.3 azalışla 77.7 dolardan başlayan brent petrol, benzin fiyatı ve mazot fiyatı tarafına nasıl yansıdı? Petrol, Suudi Arabistan'ın tüm bölgeler için resmi satış fiyatlarını düşürmesinin ardından kötüleşen görünümün altını çizerek Kızıldeniz gerilimi ve Libya'daki arz kesintilerine ilişkin endişeleri geride bırakmasının ardından düştü.Söz konusu fiyat indirimi son 13 ayın en büyük indirimi olurken bu kararın rafinericilerin daha rekabetçi fiyatlar talep etmesinin ardından gelmesi dikkat çekti. Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı ülkeden gelen bu adım, güçlü talep beklentisinin sürdüğü piyasalarda arz fazlalığı endişelerine yol açarak fiyatları aşağı yönlü baskıladı.Merkez Bankaları'nın faiz politikası da etkiliyorDünya genelinde önemli merkez bankalarının, enflasyonla mücadele kapsamında yaklaşık son 2 yıldır sürdürdüğü şahin politikaların sonuna gelindiğine yönelik beklentilere karşın faiz indirimlerinin büyüklüğü ve zamanına ilişkin belirsizlik sürüyor. Bu durum, petrol talebi endişelerine yol açarak fiyatlar üzerinde etkili oluyor.İndirim gelecek mi?Motorin ve benzin fiyatlarında henüz bir zam haberi beklenmezken, uzmanların piyasa tahminine göre, küresel çapta yaşanan fiyat düşüşünün indirim beklentisine yol açtığı aktarıldı. Güncel motorin fiyatları:Güncel benzin fiyatları:Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor
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Akaryakıta indirim mi geliyor?

12:07 08.01.2024
© AABenzin ve motorin
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2024
© AA
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Benzin fiyatı ve motorin fiyatları (mazot fiyatı) üzerinde etkili olan brent petrol, Suudi Arabistan'ın tüm bölgeleri için resmi satış fiyatlarını düşürdüğüne yönelik haber akışıyla haftanın ilk gününde baskı yerken akaryakıt ve petrol fiyatlarında son durum ne? İndirim, zam var mı?
Brent petrol ve dolar kurundaki dalgalanmalardan etkilenen akaryakıt fiyatları, indirim ve zam haberleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarına gelen ÖTV zammının ardından, indirim gelmişti.
Haftanın ilk gününe yüzde 1.3 azalışla 77.7 dolardan başlayan brent petrol, benzin fiyatı ve mazot fiyatı tarafına nasıl yansıdı? Petrol, Suudi Arabistan'ın tüm bölgeler için resmi satış fiyatlarını düşürmesinin ardından kötüleşen görünümün altını çizerek Kızıldeniz gerilimi ve Libya'daki arz kesintilerine ilişkin endişeleri geride bırakmasının ardından düştü.
Söz konusu fiyat indirimi son 13 ayın en büyük indirimi olurken bu kararın rafinericilerin daha rekabetçi fiyatlar talep etmesinin ardından gelmesi dikkat çekti. Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı ülkeden gelen bu adım, güçlü talep beklentisinin sürdüğü piyasalarda arz fazlalığı endişelerine yol açarak fiyatları aşağı yönlü baskıladı.

Merkez Bankaları'nın faiz politikası da etkiliyor

Dünya genelinde önemli merkez bankalarının, enflasyonla mücadele kapsamında yaklaşık son 2 yıldır sürdürdüğü şahin politikaların sonuna gelindiğine yönelik beklentilere karşın faiz indirimlerinin büyüklüğü ve zamanına ilişkin belirsizlik sürüyor. Bu durum, petrol talebi endişelerine yol açarak fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

İndirim gelecek mi?

Motorin ve benzin fiyatlarında henüz bir zam haberi beklenmezken, uzmanların piyasa tahminine göre, küresel çapta yaşanan fiyat düşüşünün indirim beklentisine yol açtığı aktarıldı.

Güncel motorin fiyatları:

İstanbul 38.99 TL
Ankara 39.63 TL
İzmir 39.83 TL

Güncel benzin fiyatları:

İstanbul 36.82 TL
Ankara 37.45 TL
İzmir 37.63 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor
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