https://sputniknews.com.tr/20240108/abdli-siyaset-bilimciden-rus-silahli-kuvvetleri-hakkinda-beklenmedik-itiraf-1079437314.html

ABD’li siyaset bilimciden Rus Silahlı Kuvvetleri hakkında beklenmedik itiraf

ABD’li siyaset bilimciden Rus Silahlı Kuvvetleri hakkında beklenmedik itiraf

ABD’li siyaset bilimci, Prof. John Mearsheimer, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna’daki özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana daha da güçlendiğini... 08.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-08T20:02+0300

2024-01-08T20:02+0300

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dünya

rusya

beyaz saray

rus silahlı kuvvetleri

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ABD’li Profesör Mearsheimer, Judging Freedom adlı YouTube kanalına demecinde Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna’daki özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana daha da güçlendiğini ifade etti.Mearsheimer, “Rus Silahlı Kuvvetleri, askeri çatışma sonucunda daha da güçlendi. Kendi güçlerini sayılarını artırarak, eğitimi geliştirerek ve silahları modernize ederek mümkün olan her şekilde geliştirmek zorunda kaldılar. Şimdi ise Rusya'nın çok daha güçlü bir ordusu var” diye konuştu.Beyaz Saray'ın Ukrayna'da çatışma başlatma kararını feci bir hata olarak nitelendiren Mearsheimer, Amerika Birleşik Devletleri’nin bu adımla sadece Ukrayna’da Moskova'yı yenmeyi değil, aynı zamanda onu büyük devletler listesinden çıkarmayı da umduğunu fakat başaramadığını vurguladı.Prof. Mearsheimer, “Bu çok büyük bir hesap hatasıydı, zira yaptırımlar işe yaramadı, Rusya ise ordudaki asker sayısını artırdı ve her türlü silahı üretecek şekilde askeri sanayisini seferber etti. Güç dengesi Kiev'in aleyhine kaydı ve bence tüm makul insanlar, Ukraynalıların kaybetmeye mahkum olduğunu anlıyor” vurgusunu yaptı.Ukrayna ordusu haziran ayından bu yana Rus güçlerine karşı Güney Donetsk, Artyomovsk ve Zaporojye yönlerinde taarruz yürüterek, NATO tarafından eğitilen ve yabancı teçhizatla silahlandırılmış tugayları savaşa sokuyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bu süre zarfında hiçbir yönde başarılı olamadığını belirtmişti.Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise Ukrayna’nın karşı taarruzunda uğradığı kayıplara ilişkin güncel bilgileri rakamlarla ortaya koymuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240108/rusyanin-bryansk-bolgesinde-iki-ukrayna-ihasi-vuruldu-1079432686.html

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