https://sputniknews.com.tr/20240108/abdde-savunma-bakaninin-hastaneye-kaldirmasina-iliskin-yeni-detaylar-paylasildi--1079418458.html

ABD'de Savunma Bakanı'nın hastaneye kaldırmasına ilişkin yeni detaylar paylaşıldı

ABD'de Savunma Bakanı'nın hastaneye kaldırmasına ilişkin yeni detaylar paylaşıldı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in 1 Ocak'ta hastaneye kaldırılmasının ardından, 2 Ocak'ta bakanlık görevini geçici olarak devralan Bakan Yardımcısı Kathleen... 08.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-08T10:16+0300

2024-01-08T10:16+0300

2024-01-08T10:16+0300

dünya

abd savunma bakanlığı (pentagon)

abd savunma bakanlığı

austin

lloyd austin

abd

hastane

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Pat Ryder, CNN'e yaptığı açıklamada, Bakan Austin'in 1 Ocak'ta hastaneye kaldırılması ve bu durumdan uzun süre Başkan Joe Biden dahil üst düzey yetkililerin haberdar edilmemesi konusunda yeni detaylar paylaştı.Bakan Austin'in 22 Aralık'ta geçirdiği operasyonun ardından hastaneye yatırıldığını ve ertesi gün eve döndüğünü belirten Ryder ancak ağrılarının çoğalması sonucu 1 Ocak'ta ambulansla başkent Washington yakınlarındaki Walter Reed Askeri Hastanesi'ne kaldırıldığını anlattı.Gizlilik için yoğun bakım ünitesinde tutulmuşRyder, "Acil bir duruma karşı önlem amaçlı Austin'i yoğun bakım ünitesine kaldırdılar ancak daha sonra gizlilik nedeniyle yoğun bakımda kalmaya devam etti ifadesini kullandı.Savunma Bakan Yardımcısı Hicks'in 2 Ocak'ta bakanlık görevini geçici olarak devraldığını belirten Ryder, bu sırada Porto Riko'ya resmi ziyaret gerçekleştirdiğini ve Austin'in durumundan haberdar olmadığını kaydetti.ABD'li yetkililerin, Austin'in hastaneye kaldırıldığını geç öğrendikleri öne sürülmüştüABD Savunma Bakanlığından 5 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada, Bakan Lloyd Austin'in 1 Ocak'ta hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu duyurulmuştu.Başkan Joe Biden dahil üst düzey yöneticilerin yanı sıra Pentagon yetkilileri ve Kongre üyelerinin, Austin'in hastaneye kaldırıldığını günler sonra öğrendikleri ortaya çıkmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240107/abd-savunma-bakani-austinin-hastaneye-kaldirildigi-gizlendi-iddiasi-1079391829.html

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