https://sputniknews.com.tr/20240108/abdde-savunma-bakaninin-hastaneye-kaldirmasina-iliskin-yeni-detaylar-paylasildi--1079418458.html
ABD'de Savunma Bakanı'nın hastaneye kaldırmasına ilişkin yeni detaylar paylaşıldı
ABD'de Savunma Bakanı'nın hastaneye kaldırmasına ilişkin yeni detaylar paylaşıldı
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in 1 Ocak'ta hastaneye kaldırılmasının ardından, 2 Ocak'ta bakanlık görevini geçici olarak devralan Bakan Yardımcısı Kathleen... 08.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-08T10:16+0300
2024-01-08T10:16+0300
2024-01-08T10:16+0300
dünya
abd savunma bakanlığı (pentagon)
abd savunma bakanlığı
austin
lloyd austin
abd
hastane
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/12/1078575490_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_0c46bf15df6b6ee82569b606267b8e64.jpg
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Pat Ryder, CNN'e yaptığı açıklamada, Bakan Austin'in 1 Ocak'ta hastaneye kaldırılması ve bu durumdan uzun süre Başkan Joe Biden dahil üst düzey yetkililerin haberdar edilmemesi konusunda yeni detaylar paylaştı.Bakan Austin'in 22 Aralık'ta geçirdiği operasyonun ardından hastaneye yatırıldığını ve ertesi gün eve döndüğünü belirten Ryder ancak ağrılarının çoğalması sonucu 1 Ocak'ta ambulansla başkent Washington yakınlarındaki Walter Reed Askeri Hastanesi'ne kaldırıldığını anlattı.Gizlilik için yoğun bakım ünitesinde tutulmuşRyder, "Acil bir duruma karşı önlem amaçlı Austin'i yoğun bakım ünitesine kaldırdılar ancak daha sonra gizlilik nedeniyle yoğun bakımda kalmaya devam etti ifadesini kullandı.Savunma Bakan Yardımcısı Hicks'in 2 Ocak'ta bakanlık görevini geçici olarak devraldığını belirten Ryder, bu sırada Porto Riko'ya resmi ziyaret gerçekleştirdiğini ve Austin'in durumundan haberdar olmadığını kaydetti.ABD'li yetkililerin, Austin'in hastaneye kaldırıldığını geç öğrendikleri öne sürülmüştüABD Savunma Bakanlığından 5 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada, Bakan Lloyd Austin'in 1 Ocak'ta hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu duyurulmuştu.Başkan Joe Biden dahil üst düzey yöneticilerin yanı sıra Pentagon yetkilileri ve Kongre üyelerinin, Austin'in hastaneye kaldırıldığını günler sonra öğrendikleri ortaya çıkmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240107/abd-savunma-bakani-austinin-hastaneye-kaldirildigi-gizlendi-iddiasi-1079391829.html
austin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/12/1078575490_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_9cf097a74b261373d5d13d6df207a609.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd savunma bakanlığı (pentagon), abd savunma bakanlığı, austin, lloyd austin, abd, hastane
abd savunma bakanlığı (pentagon), abd savunma bakanlığı, austin, lloyd austin, abd, hastane
ABD'de Savunma Bakanı'nın hastaneye kaldırmasına ilişkin yeni detaylar paylaşıldı
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in 1 Ocak'ta hastaneye kaldırılmasının ardından, 2 Ocak'ta bakanlık görevini geçici olarak devralan Bakan Yardımcısı Kathleen Hicks'in de durumdan haberdar olmadığı ortaya çıktı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Pat Ryder, CNN'e yaptığı açıklamada, Bakan Austin'in 1 Ocak'ta hastaneye kaldırılması ve bu durumdan uzun süre Başkan Joe Biden dahil üst düzey yetkililerin haberdar edilmemesi konusunda yeni detaylar paylaştı.
Bakan Austin'in 22 Aralık'ta geçirdiği operasyonun ardından hastaneye yatırıldığını ve ertesi gün eve döndüğünü belirten Ryder ancak ağrılarının çoğalması sonucu 1 Ocak'ta ambulansla başkent Washington yakınlarındaki Walter Reed Askeri Hastanesi'ne kaldırıldığını anlattı.
Gizlilik için yoğun bakım ünitesinde tutulmuş
Ryder, "Acil bir duruma karşı önlem amaçlı Austin'i yoğun bakım ünitesine kaldırdılar ancak daha sonra gizlilik nedeniyle yoğun bakımda kalmaya devam etti ifadesini kullandı.
Savunma Bakan Yardımcısı Hicks'in 2 Ocak'ta bakanlık görevini geçici olarak devraldığını belirten Ryder, bu sırada Porto Riko'ya resmi ziyaret gerçekleştirdiğini ve Austin'in durumundan haberdar olmadığını kaydetti.
ABD'li yetkililerin, Austin'in hastaneye kaldırıldığını geç öğrendikleri öne sürülmüştü
ABD Savunma Bakanlığından 5 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada, Bakan Lloyd Austin'in 1 Ocak'ta hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu duyurulmuştu.
Başkan Joe Biden dahil üst düzey yöneticilerin yanı sıra Pentagon yetkilileri ve Kongre üyelerinin, Austin'in hastaneye kaldırıldığını günler sonra öğrendikleri ortaya çıkmıştı.