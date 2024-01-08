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https://sputniknews.com.tr/20240108/abdde-savunma-bakaninin-hastaneye-kaldirmasina-iliskin-yeni-detaylar-paylasildi--1079418458.html
ABD'de Savunma Bakanı'nın hastaneye kaldırmasına ilişkin yeni detaylar paylaşıldı
ABD'de Savunma Bakanı'nın hastaneye kaldırmasına ilişkin yeni detaylar paylaşıldı
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in 1 Ocak'ta hastaneye kaldırılmasının ardından, 2 Ocak'ta bakanlık görevini geçici olarak devralan Bakan Yardımcısı Kathleen... 08.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-08T10:16+0300
2024-01-08T10:16+0300
dünya
abd savunma bakanlığı (pentagon)
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Pat Ryder, CNN'e yaptığı açıklamada, Bakan Austin'in 1 Ocak'ta hastaneye kaldırılması ve bu durumdan uzun süre Başkan Joe Biden dahil üst düzey yetkililerin haberdar edilmemesi konusunda yeni detaylar paylaştı.Bakan Austin'in 22 Aralık'ta geçirdiği operasyonun ardından hastaneye yatırıldığını ve ertesi gün eve döndüğünü belirten Ryder ancak ağrılarının çoğalması sonucu 1 Ocak'ta ambulansla başkent Washington yakınlarındaki Walter Reed Askeri Hastanesi'ne kaldırıldığını anlattı.Gizlilik için yoğun bakım ünitesinde tutulmuşRyder, "Acil bir duruma karşı önlem amaçlı Austin'i yoğun bakım ünitesine kaldırdılar ancak daha sonra gizlilik nedeniyle yoğun bakımda kalmaya devam etti ifadesini kullandı.Savunma Bakan Yardımcısı Hicks'in 2 Ocak'ta bakanlık görevini geçici olarak devraldığını belirten Ryder, bu sırada Porto Riko'ya resmi ziyaret gerçekleştirdiğini ve Austin'in durumundan haberdar olmadığını kaydetti.ABD'li yetkililerin, Austin'in hastaneye kaldırıldığını geç öğrendikleri öne sürülmüştüABD Savunma Bakanlığından 5 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada, Bakan Lloyd Austin'in 1 Ocak'ta hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu duyurulmuştu.Başkan Joe Biden dahil üst düzey yöneticilerin yanı sıra Pentagon yetkilileri ve Kongre üyelerinin, Austin'in hastaneye kaldırıldığını günler sonra öğrendikleri ortaya çıkmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240107/abd-savunma-bakani-austinin-hastaneye-kaldirildigi-gizlendi-iddiasi-1079391829.html
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abd savunma bakanlığı (pentagon), abd savunma bakanlığı, austin, lloyd austin, abd, hastane
abd savunma bakanlığı (pentagon), abd savunma bakanlığı, austin, lloyd austin, abd, hastane

ABD'de Savunma Bakanı'nın hastaneye kaldırmasına ilişkin yeni detaylar paylaşıldı

10:16 08.01.2024
© AP Photo / Kevin WolfABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles Q. Brown
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles Q. Brown - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2024
© AP Photo / Kevin Wolf
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in 1 Ocak'ta hastaneye kaldırılmasının ardından, 2 Ocak'ta bakanlık görevini geçici olarak devralan Bakan Yardımcısı Kathleen Hicks'in de durumdan haberdar olmadığı ortaya çıktı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Pat Ryder, CNN'e yaptığı açıklamada, Bakan Austin'in 1 Ocak'ta hastaneye kaldırılması ve bu durumdan uzun süre Başkan Joe Biden dahil üst düzey yetkililerin haberdar edilmemesi konusunda yeni detaylar paylaştı.
Bakan Austin'in 22 Aralık'ta geçirdiği operasyonun ardından hastaneye yatırıldığını ve ertesi gün eve döndüğünü belirten Ryder ancak ağrılarının çoğalması sonucu 1 Ocak'ta ambulansla başkent Washington yakınlarındaki Walter Reed Askeri Hastanesi'ne kaldırıldığını anlattı.

Gizlilik için yoğun bakım ünitesinde tutulmuş

Ryder, "Acil bir duruma karşı önlem amaçlı Austin'i yoğun bakım ünitesine kaldırdılar ancak daha sonra gizlilik nedeniyle yoğun bakımda kalmaya devam etti ifadesini kullandı.
Savunma Bakan Yardımcısı Hicks'in 2 Ocak'ta bakanlık görevini geçici olarak devraldığını belirten Ryder, bu sırada Porto Riko'ya resmi ziyaret gerçekleştirdiğini ve Austin'in durumundan haberdar olmadığını kaydetti.

ABD'li yetkililerin, Austin'in hastaneye kaldırıldığını geç öğrendikleri öne sürülmüştü

ABD Savunma Bakanlığından 5 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada, Bakan Lloyd Austin'in 1 Ocak'ta hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu duyurulmuştu.
Başkan Joe Biden dahil üst düzey yöneticilerin yanı sıra Pentagon yetkilileri ve Kongre üyelerinin, Austin'in hastaneye kaldırıldığını günler sonra öğrendikleri ortaya çıkmıştı.
Washington Beyaz Saray - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2024
DÜNYA
ABD Savunma Bakanı Austin'in hastaneye kaldırıldığı ‘gizlendi’ iddiası
Dün, 10:36
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